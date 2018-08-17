 Навіщо колишній глава російської залізниці отримав німецьку робочу візу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.08.2018

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Європа

Навіщо колишній глава російської залізниці отримав німецьку робочу візу

Колишній очільник "Российских железных дорог" та один з найближених до президента РФ Володимир Якунін, який перебуває під санкціями СЩА, отримав "блакитну карту" у Німеччині.

Володимир Якунін

Володимир Якунін

Колишній керівник "Российских железных дорог" (РЖД) Володимир Якунін отримав візу категорії "D", яка надає можливість працювати в Німеччині. Якунін отримає "блакитну карту" (blue card) - електронне посвідчення, що надає право на проживання і роботу в країні. Інформацію про це у понеділок, 20 серпня, підтвердили за запитом DW в міністерстві закордонних справ ФРН.

Спочатку дані про німецьку візу екс-глави РЖД оприлюднив московський муніципальний депутат Дмитро Клочков, котрий запостив у своєму Facebook фотографію 70-річного Якуніна, поміченого ним у візовому відділі консульства ФРН в Москві. Потім її далі поширив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

Віза категорії "D" видається у разі, якщо плановане перебування в країні триває понад 90 днів. Зазвичай, за видачею такої візи слідує отримання посвідки на проживання, пояснили в німецькому МЗС.

"Блакитна карта" Якуніна - "жодної конспірології"?

У Берліні в середині 2010-х років був зареєстрований інститут "Діалог цивілізацій", співзасновником якого є Володимир Якунін. Офіційна презентація інституту відбулась у Берліні 1 липня 2016 року. Заявлена мета діяльності організації - дослідження у сфері міжнародних відносин і вироблення рекомендацій щодо зниження напруженості в світі.

Якунін разом з іншими засновниками інституту - Вальтером Швіммером та Петером Вольґанґом Шульце

Якунін разом з іншими засновниками інституту - Вальтером Швіммером та Петером Вольґанґом Шульце

На прохання DW пояснити цілі отримання Якуніним візи в "Діалозі цивілізацій" процитували керівника департаменту зовнішніх зв'язків інституту Григорія Левченка, який зазначив, що "жодної конспірології немає".

"Отримання візи, що дозволяє працювати в країні, де розташований головний офіс вашої організації, - нормальний робочий процес", - написав Левченко у себе в Facebook.

Якунін під санкціями США, але не ЄС

Володимир Якунін протягом 10 років, з 2005 по 2015 рік, керував РЖД. З ім'ям Якуніна пов'язаний один з найбільших скандалів 2013 року, коли низка блогерів, включаючи російського опозиційного політика Олексія Навального, опублікували фотографії величезної дачі Якуніна у Підмосков'ї з молитовною кімнатою і 50-метровим басейном. Особливу увагу привернули дані про те, що на дачі є спеціальне шубосховище. Сам глава РЖД наявність такого приміщення заперечував, а через рік після скандалу заявив про продаж будинку. Щоправда, учасники розслідування "Нової газети" дійшли висновку, що покупець пов'язаний з родиною Якуніна.

DW.COM

Майбутня відставка Володимира Якуніна з поста глави компанії "Российские железные дороги" може стати символічним початком зміни поколінь у владі РФ, вважає російський журналіст Костянтин Еггерт. (20.08.2015)

Він - серед тих, хто потрапив під санкції США. Однак це не завадило керівникові російської залізниці приїхати до ФРН. На конференції у Берліні Володимир Якунін розмірковуватиме про майбутнє Європи. (15.05.2014)

У 2014 році Володимир Якунін опинився під санкціями США та Австралії - після того, як Росія, порушивши міжнародне право, анексувала український півострів Крим. Але під санкції з боку Європейського Союзу Якунін не потрапив, а при рішенні про видачу віз враховуються тільки правові рамки ЄС, пояснили в МЗС ФРН.

В опублікованій у 2018 році англійською мовою автобіографії Якунін, здається, вперше публічно визнав, що в роки СРСР був офіцером КДБ. Він також відомий як один із близьких друзів президента Володимира Путіна, з яким познайомився у Санкт-Петербурзі вже після розвалу Радянського Союзу. Разом з ним у середині 1990-х років був серед засновників дачного споживчого кооперативу "Озеро". Згодом засновники-пайовики "Озера" зробили кар'єри в Росії - або як бізнесмени, або як держуправлінці.

Крім керівництва РЖД Якунін відомий як голова благодійного православного Фонду Андрія Первозванного. Він щорічно брав участь в доставці в Росію Благодатного вогню напередодні Великодня - християнсько-православній традиції, що символізує воскресіння Ісуса Христа.

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Blue card: квиток до Німеччини для кваліфікованих спеціалістів

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Докладно

Володимир Якунін

Навіщо Якунін отримав німецьку робочу візу

Екс-глава РЖД Володимир Якунін, який перебуває під санкціями США, отримав "блакитну карту" в ФРН. 

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