 Навальний заявив, що РФ виплатила йому 4 мільйони рублів компенсації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

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Новини

Навальний заявив, що РФ виплатила йому 4 мільйони рублів компенсації

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що отримав грошову компенсацію за рішенням ЄСПЛ про незаконність вироку у справі "Ів Роше".

Олексій Навальний

Олексій Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний у четвер, 2 серпня, повідомив, що уряд Росії виконав рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про виплату компенсації в справі "Ів Роше". "Уряд РФ виплатив мені компенсацію - більше 4 мільйонів рублів - за сфабриковану справу "Ів Роше" і незаконне кримінальне переслідування", - написав Навальний на своєму сайті. Раніше європейський суд визнав вирок російського суду у справі "Ів Роше" необґрунтованим.

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Верховний суд РФ проігнорував рішення ЄСПЛ про те, що справу про шахрайство проти Олексія та Олега Навальних було розглянуто в Росії необ'єктивно і несправедливо. (25.04.2018)

Брати Навальні за рішенням ЄСПЛ мають отримати компенсацію від Росії за порушене право на справедливий суд. Москва готується оскаржити рішення. (17.10.2017)

Справа "Ів Роше"

Слідчий комітет РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher). Навальним були пред'явлені звинувачення в "шахрайстві" та легалізації грошових коштів, отриманих "злочинним шляхом". 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс обвинувальний вирок: Олексій Навальний був засуджений до 3,5 років умовно, а Олег Навальний - до 3,5 років колонії загального режиму.

17 жовтня 2017 року Європейський суд з прав людини ухвалив, що вирок був довільним і необґрунтованим, але відмовився розглядати питання про політичну мотивацію справи. ЄСПЛ присудив виплатити Олексію і Олегу Навальним компенсації на загальну суму в 76 тисяч євро і 460 тисяч рублів.

Це вже не перший випадок, коли російський уряд виплачує компенсації Навальному за неправомірні вироки. У 2016 році політик отримав понад 3 мільйони рублів як компенсацію, присуджену йому ЄСПЛ у справі "Кировлес".

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