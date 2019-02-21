 НАБУ: Українські корупціонери ″натоптали″ у 65-ти країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

НАБУ: Українські корупціонери "натоптали" у 65-ти країнах

Найчастіше по допомогу детективи НАБУ звертаються до правоохоронців Латвії, Кіпру, Німеччини та Швейцарії.

Ukraine Nationales Antikorruptionsbüro NABU (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) найчастіше звертаються по правову допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великобританії, Німеччини та Швейцарії. Про це йдеться у повідомленні НАБУ від середи, 20 лютого. "Українська корупція залишила слід у 65 країнах світу", - зазначають у відомстві, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами та владними функціонерами.

За час існування НАБУ надіслало до компетентних органів інших держав майже півтисячі запитів. З них 118 - у другому півріччі 2018 року, на 52 з яких уже отримана відповідь, йдеться у повідомленні.

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Україна на два бали покращила свій імідж в індексі сприйняття корупції Transparency International. Після Революції гідності очікування були більшими, зауважив у розмові з DW директор TI Україна Андрій Боровик. (29.01.2019)

У НАБУ зазначають також, що 90 відсотків запитів, які надійшли до відомства від закордонних колег, виконані. Метою запитів є з'ясування обставин вчинення корупційних злочинів. "Потреба у міжнародній комунікації викликана тим, що більшість корупційних схем, насамперед пов'язаних із діяльністю державних підприємств та реалізацією національних проектів, передбачає участь компаній, що зареєстровані за кордоном. Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній", - повідомляють у відомстві. Правоохоронці наголошують, що у подальшому організатори схем легалізують кошти та витрачають їх на власні потреби, у тому числі для фінансування політичних проектів.

У НАБУ попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяно іноземних контрагентів, інтересам України завдано збитки на суму близько семи мільярдів гривень - такі дані наводяться у звіті про діяльність НАБУ за друге півріччя 2018 року. 

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