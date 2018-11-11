 НАБУ: Суди не розглядають півсотні антикорупційних проваджень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

НАБУ: Суди не розглядають півсотні антикорупційних проваджень

У НАБУ заявляють, що справи не розглядають через брак суддів, неявку сторін, хвороби або відпустки учасників процесу. Серед нерозглянутих справ - кілька резонансних.

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Зі 166-и кримінальних проваджень, щодо яких станом на кінець жовтня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали обвинувальні акти до суду, у 48-ми справах не відбулось навіть підготовче засідання. Про це у понеділок, 12 листопада, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті НАБУ.

За даними бюро, лише у 35-и провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення. "Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів", - зазначили в антикорупційному відомстві. У НАБУ вказують, що причини нерозглядання різні: об’єктивний брак суддів, неявка, хвороби або відпустки учасників процесу тощо. У Бюро також кажуть, що гальмуються і кілька резонансних справ.

У своїй заяві бюро також закликає якнайшвидше створити Вищий антикорупційний суд, який мав би "поставити фінальну крапку у справах від НАБУ і САП". "Винесені вироки допоможуть повернути арештовані під час розслідувань кошти в дохід держави", - наголошують у НАБУ.

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Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За словами директора НАБУ Артема Ситника, Вищий антикорупційний суд може почати працювати в Україні у березні 2019 року.

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