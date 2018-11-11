НАБУ: Суди не розглядають півсотні антикорупційних проваджень

Зі 166-и кримінальних проваджень, щодо яких станом на кінець жовтня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали обвинувальні акти до суду, у 48-ми справах не відбулось навіть підготовче засідання. Про це у понеділок, 12 листопада, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті НАБУ.

За даними бюро, лише у 35-и провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення. "Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів", - зазначили в антикорупційному відомстві. У НАБУ вказують, що причини нерозглядання різні: об’єктивний брак суддів, неявка, хвороби або відпустки учасників процесу тощо. У Бюро також кажуть, що гальмуються і кілька резонансних справ.

У своїй заяві бюро також закликає якнайшвидше створити Вищий антикорупційний суд, який мав би "поставити фінальну крапку у справах від НАБУ і САП". "Винесені вироки допоможуть повернути арештовані під час розслідувань кошти в дохід держави", - наголошують у НАБУ.

Епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням НАБУ та САП, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За словами директора НАБУ Артема Ситника, Вищий антикорупційний суд може почати працювати в Україні у березні 2019 року.