 НАБУ розслідує можливе отримання Юлією Тимошенко грошей від Каддафі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

НАБУ розслідує можливе отримання Юлією Тимошенко грошей від Каддафі

Детективи НАБУ продовжують розслідувати, чи отримувала Юлія Тимошенко у 2010 році гроші на свою президентську кампанію від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

НАБУ розслідує ймовірне отримання Юлією Тимошенко грошей від Каддафі

НАБУ розслідує ймовірне отримання Юлією Тимошенко грошей від Каддафі

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) продовжують розслідувати законність фінансування президентської виборчої кампанії голови парламентської фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко з боку лівійського диктатора Муамара Каддафі у 2010 році. Про це НАБУ повідомило агенції "Українські новини" у понеділок, 29 жовтня.

DW.COM

Вступ України до ЄС і НАТО та досягнення стандартів Альянсу - пріоритетні напрямки зовнішньої політики, заявила лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. (24.08.2018)

НАБУ розслідує можливе отримання Юлією Тимошенко, яка у 2010 році обіймала посаду прем'єр-міністерки України, чотирьох мільйонів євро від режиму Каддафі і використання цих коштів для фінансування своєї виборчої кампанії на виборах президента Україна того ж року. Це розслідування триває понад вісім місяців.

У разі, якщо в результаті розслідування будуть виявлені ознаки кримінального правопорушення, НАБУ має намір відкрити кримінальне провадження за цим фактом. Повідомляється, що допити у цій справі, в тому числі й самої Тимошенко, можливі тільки після початку кримінального провадження.

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