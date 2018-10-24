НАБУ розслідує можливе отримання Юлією Тимошенко грошей від Каддафі

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) продовжують розслідувати законність фінансування президентської виборчої кампанії голови парламентської фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко з боку лівійського диктатора Муамара Каддафі у 2010 році. Про це НАБУ повідомило агенції "Українські новини" у понеділок, 29 жовтня.

НАБУ розслідує можливе отримання Юлією Тимошенко, яка у 2010 році обіймала посаду прем'єр-міністерки України, чотирьох мільйонів євро від режиму Каддафі і використання цих коштів для фінансування своєї виборчої кампанії на виборах президента Україна того ж року. Це розслідування триває понад вісім місяців.

У разі, якщо в результаті розслідування будуть виявлені ознаки кримінального правопорушення, НАБУ має намір відкрити кримінальне провадження за цим фактом. Повідомляється, що допити у цій справі, в тому числі й самої Тимошенко, можливі тільки після початку кримінального провадження.