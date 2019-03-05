 НАБУ провело десятки обшуків у справі про розкрадання в оборонній сфері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

НАБУ провело десятки обшуків у справі про розкрадання в оборонній сфері

Детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина та інших осіб, які можуть бути причетні до корупції в оборонній сфері.

Артем Ситник повідомив про обшуки у справі щодо корупції в оборонній галузі

Артем Ситник повідомив про обшуки у справі щодо корупції в оборонній галузі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело низку обшуків у приміщеннях осіб, які згадуються у журналістському розслідуванні щодо корупції в оборонно-промисловому комплексі, повідомив у четвер, 7 березня, директор бюро Артем Ситник. Зокрема були проведені обшуки за місцем проживання колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олега Гладковського та його сина Ігоря, а також інших осіб.

"Виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах, ми зареєстрували два провадження. У рамках одного з них сьогодні було проведено низку обшуків - майже 20, зокрема і за місцем проживання Ігоря та Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози тощо", - повідомив Ситник.

Інформагенція "Українські новини" з посиланням на джерело повідомила, що загалом проводиться 58 обшуків у цих справах. За даними агенції, обшуки проводяться у всіх осіб, що можуть бути причетними до цих справ, в їхніх будинках, квартирах, автомобілях, а також у коханок деяких з них.

DW.COM

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо розкрадання керівниками "Укрспецекспорту" державних коштів під час закупівлі деталей для авіатехніки. (05.03.2019)

Син Олега Гладковського Ігор подав у суд на журналістів, які опублікували інформацію про ймовірну корупцію в оборонному секторі та розкрадання щонайменше 250 мільйонів гривень. (05.03.2019)

За словами Ситника, у провадженнях, які передавалися НАБУ, зокрема і від Генпрокуратури, "достатніх підстав для оголошення підозри (Ігорю - Ред.) Гладковському не було". Ситник також повідомив, що журналісти, які опублікували розслідування про розкрадання в оборонній сфері, також будуть допитані. Також буде проведена ідентифікація достовірності документів, які були основою журналістського розслідування. Директор НАБУ також не виключив появу маніпуляцій проти бюро у зв'язку зі зловживаннями в дежконцерні "Укроборонпром".

Як відомо, раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування у кількох частинах про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

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Чи справді такої "страшенної" корупції в Україні ще ніколи не було? - Фактчек DW (22.02.2019)

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Чи справді такої "страшенної" корупції в Україні ще ніколи не було? - Фактчек DW (22.02.2019)  

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