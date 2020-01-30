 НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Новини

НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру у завданні збитків на понад 9,3 мільйона гривень колишньому головному архітектору Києва та директору фірми-забудовника.

НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва

НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва та директору фірми-забудовника

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в п'ятницю, 31 січня, повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва та директору фірми-забудовника, які завдали територіальній громаді столиці збитків на понад 9,3 мільйона гривень.

"Як встановило слідство, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок із вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи №130. Для дотримання інтересів школи щодо будівництва басейну у 2005 році Голосіївська райрада, середня школа №130 та ТОВ уклали договір про співробітництво в межах реалізації зазначеного проекту", - повідомила прес-служба НАБУ.

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Підозрюваний у привласненні держкоштів Максим Микитась збирався до Великобританії в особистих справах та мав на це дозвіл, повідомив його адвокат. Втім в НАБУ заявили, що Микитасю заборонений виїзд за кордон. (20.01.2020)

Підпорядкування НАБУ і ДБР президентові загрожує незалежності цих органів, ухвалили судді КСУ. Водночас вони не заперечили скороченню кількості народних депутатів. (17.12.2019)

Згідно з угодою, ТОВ звело коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але в 2008 році припинило будівництво через відсутність коштів. За таких умов ТОВ уклало договір з іншою фірмою-забудовником для завершення проекту. Як з'ясувало слідство, в липні 2013 року директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор) в інтересах директора компанії-забудовниці видав містобудівні умови й обмеження забудови.

"Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу. У подальшому, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовниця на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року. Зараз вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу.

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