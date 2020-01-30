НАБУ повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в п'ятницю, 31 січня, повідомило про підозру колишньому головному архітектору Києва та директору фірми-забудовника, які завдали територіальній громаді столиці збитків на понад 9,3 мільйона гривень.

"Як встановило слідство, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок із вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи №130. Для дотримання інтересів школи щодо будівництва басейну у 2005 році Голосіївська райрада, середня школа №130 та ТОВ уклали договір про співробітництво в межах реалізації зазначеного проекту", - повідомила прес-служба НАБУ.

Згідно з угодою, ТОВ звело коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але в 2008 році припинило будівництво через відсутність коштів. За таких умов ТОВ уклало договір з іншою фірмою-забудовником для завершення проекту. Як з'ясувало слідство, в липні 2013 року директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор) в інтересах директора компанії-забудовниці видав містобудівні умови й обмеження забудови.

"Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу. У подальшому, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовниця на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року. Зараз вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу.