 НАБУ повідомило про підозру експосадовцю ГПУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

НАБУ повідомило про підозру експосадовцю ГПУ

Експосадовця ГПУ Ігоря Щербину підозрюють у вимаганні 150 тисяч доларів США для впливу на закриття справи у Державному бюро розслідуванью

НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України у середу, 4 грудня, повідомили про підозру колишньому посадовцю Генеральної прокуратури України. Про це йдеться на сайті НАБУ.

"Детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили ексначальнику головного слідчого управління ГПУ та підприємцю у сфері будівництва, викритим на отриманні 75 тисячі доларів США неправомірної вигоди, про підозру у вчинені злочинів", - йдеться на сайті НАБУ. 

За повідомленням ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього начальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину. 

За даними слідства, повідомляють далі в НАБУ, колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів США неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору Державного бюро розслідувань. Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці. Щербину затримали після отримання 75 тисяч - першої частини з зазначених 150 тисяч доларів. Запобіжний захід піозрюваному визначить суд. 

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