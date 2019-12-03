НАБУ повідомило про підозру експосадовцю ГПУ

Експосадовця ГПУ Ігоря Щербину підозрюють у вимаганні 150 тисяч доларів США для впливу на закриття справи у Державному бюро розслідуванью
Детективи Національного антикорупційного бюро України у середу, 4 грудня, повідомили про підозру колишньому посадовцю Генеральної прокуратури України. Про це йдеться на сайті НАБУ.
"Детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили ексначальнику головного слідчого управління ГПУ та підприємцю у сфері будівництва, викритим на отриманні 75 тисячі доларів США неправомірної вигоди, про підозру у вчинені злочинів", - йдеться на сайті НАБУ.
За повідомленням ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього начальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.
За даними слідства, повідомляють далі в НАБУ, колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів США неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору Державного бюро розслідувань. Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці. Щербину затримали після отримання 75 тисяч - першої частини з зазначених 150 тисяч доларів. Запобіжний захід піозрюваному визначить суд.
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