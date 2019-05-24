 НАБУ зможе самостійно співпрацювати з антикорупційними органами інших держав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Новини

НАБУ зможе самостійно співпрацювати з антикорупційними органами інших держав

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС забезпечити Національному антикорупційному бюро України можливість самостійно співпрацювати з антикорупційними органами іноземних держав.

Володимир Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість співпрацювати з антикорупційними органами іноземних держав

Президент України Володимир Зеленський доручив міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати Раду Європи і ООН про законодавчі повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) здійснювати міжнародне співробітництво і пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав. Про це в четвер, 30 травня, повідомляється на сайті глави держави.

"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріям міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних процесах, направивши відповідні заяви щодо шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", - йдеться в дорученні президента.

Зеленський зазначив, що відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" і Кримінального процесуального кодексу НАБУ може безпосередньо комунікувати з міжнародними партнерами для розслідування корупційних діянь, передавати й отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

Раніше НАБУ не могло працювати з міжнародними партнерами, тому що це блокувалося, стверджують у Зеленського і пояснюють це "відсутністю політичної волі з боку колишнього президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ".

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