 НАБУ затримало ексзаступника колишньої очільниці НБУ Гонтаревої | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

НАБУ затримало ексзаступника колишньої очільниці НБУ Гонтаревої

Олександра Писарука, який нині є головою правління "Райфайзен банк Аваль", затримано у справі про розкрадання мільярдного стабілізаційного кредиту НБУ. Ексголова НБУ Гонтарева назвала це "терором з боку влади".

Raiffeisen Bank

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука. Про затримання банкіра в понеділок, 11 листопада, повідомило джерело в НАБУ інформагенції "Українські Новини". "Затримали і повезли в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання - Ред.)", - сказав співрозмовинк.

За його словами, Писарук затриманий у справі про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Націоанльного банку України, наданого 2014 року VAB-банку.

Згодом пресслужба НАБУ повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що спільно зі Спеціальною антикорупційної прокуратурою (САП) слідчі загалом затримали семеро осіб за підозрою в заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. Йдеться про чинних та колишніх співробітників Нацбанку України.

Ексголова НБУ Валерія Гонтарева  прокоментувала затримання Писарука українським ЗМІ і назвала це посиленням терору з боку влади. За словами Гонтаревої, під час роботи в НБУ Писарук відповідав за банківський нагляд.

Як повідомляється на сайті "Райфайзен банк Аваль", Писарук з 3 жовтня 2019 року працює на посаді голови правління цієї фінустанови. У банківській сфері він з 1992 року. З вересня 2014 року обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України. У період з червня 2016 року по серпень 2019 року працював у Міжнародному валютному фонді, зазначається на сайті фінустанови.

Як повідомляла DW, VAB-банк у розпал банківської кризи 2014-2015 років став одним з трьох найбільших банків-банкрутів, поряд з "Дельта Банком" і банком "Надра". Його власником до ліквідації був аграрний олігарх Олег Бахматюк. Кошти вкладників цього банку, ймовірно, були виведені за кордон, в Австрію.

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