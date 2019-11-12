НАБУ заочно повідомило Бахматюку про підозру у справі "ВіЕйБі Банку"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру у справі "ВіЕйБі Банку" колишньому власнику фінустанови Олегу Бахматюку й колишньому голові правління банку Денису Мальцеву. Про це йдеться в оприлюдненому в середу, 13 листопада, повідомленні на сайті НАБУ.

Олег Бахматюк

"13 листопада 2019 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили фактичному власнику та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" про підозру у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України", - наголошується в повідомленні.

В бюро також вказали на те, що не знають, де зараз фактично перебувають Бахматюк та Мальцев, тож повідомлення про підозру їм вручили заочно.

Суд обрав перші запобіжні заходи в справі "ВіЕйБі Банку"

Тим часом станом на 14:00 години 13 листопада судові органи обрали перші запобіжні заходи в справі про розкрадання коштів наданого НБУ стабілізаційного кредиту. Напередодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном до 60 днів колишній директорці гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі, котра проходить у цій справі. Суд також визнав як альтернативу можливість внесення застави розміром 15 мільйонів гривень.

Так само 13 листопада ВАКС ухвалив рішення й щодо члена ради НБУ Миколи Каленському. Утім, у його випадку обрано 60-добовий домашній арешт, хоч прокурор просив суворіших заходів - взяття під варту на 60 діб з можливістю внесення застави на суму 20 мільйонів гривень.

Ухвалою суду передбачається, що Каленський зобов'язаний здати паспорти, носити електронний засіб контролю, не виїжджати з Київської області та не спілкуватися зі свідками, серед яких є й голова Нацбанку Яків Смолій.

САП проситиме запобіжний захід і для Писарука

САП проситиме ВАКС про обрання запобіжного заходу колишньому заступнику голови НБУ Валерії Гонтарєвої Олександру Писаруку утримання під вартою. "Писаруку вручено підозру та клопотання про тримання під вартою, його буде розглянуто", - повідомили у САП.

За даними інформагенції "Інтерфакс-Україна", 14 листопада суд може розглянути клопотання САП про запобіжний захід Писаруку.

Як повідомлялося, Писарука затримали ввечері 11 листопада.

У справі про розкрадання стабкредиту НБУ для "ВіЕйБі Банку" десятеро підорюваних, серед них і три посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власником банку.