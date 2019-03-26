НАБУ закрило всі справи щодо незаконного збагачення

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в середу, 27 березня, повідомило, що скасування рішенням Конституційного суду України (КСУ) кримінальної відповідальності за незаконне збагачення призвело до повного або часткового закриття 63 кримінальних проваджень. У рамках цих проваджень НАБУ розслідувало факти незаконного збагачення на загальну суму півмільярда гривень.

"Через рішення Конституційного суду повністю закрито 26 кримінальних проваджень і 37 - у частині статті 368-2 Кримінального кодексу України. Загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становить близько 500 мільйонів гривень. Найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, чиновників центральних органів влади і суддів", - ідеться в оприлюдненому в соцмережі Facebook повідомленні прес-служби НАБУ.

Раніше в бюро заявляли, що скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває чиновникам можливості для зловживань і надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року КСУ за конституційним поданням 59 народних депутатів України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають засадам верховенства права та презумпції невинуватості.