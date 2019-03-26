 НАБУ закрило всі справи щодо незаконного збагачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

НАБУ закрило всі справи щодо незаконного збагачення

Національне антикорупційне бюро України заявило, що повністю чи частково закрило 63 кримінальних провадження щодо незаконного збагачення.

НАБУ закрило всі справи щодо незаконного збагачення

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в середу, 27 березня, повідомило, що скасування рішенням Конституційного суду України (КСУ) кримінальної відповідальності за незаконне збагачення призвело до повного або часткового закриття 63 кримінальних проваджень. У рамках цих проваджень НАБУ розслідувало факти незаконного збагачення на загальну суму півмільярда гривень.

DW.COM

У Верховній Раді зареєстровано сім законопроектів про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Але чи хочуть їхні автори реальної боротьби з корупцією в Україні? (14.03.2019)

Після визнання неконституційною кримінальної відповідальності за незаконне збагачення НАБУ має закрити 65 проваджень на півмільярда гривень. Якщо стаття у КК знову з'явиться, відновити ці справи буде неможливо. (27.02.2019)

"Через рішення Конституційного суду повністю закрито 26 кримінальних проваджень і 37 - у частині статті 368-2 Кримінального кодексу України. Загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становить близько 500 мільйонів гривень. Найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, чиновників центральних органів влади і суддів", - ідеться в оприлюдненому в соцмережі Facebook повідомленні прес-служби НАБУ.

Раніше в бюро заявляли, що скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває чиновникам можливості для зловживань і надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року КСУ за конституційним поданням 59 народних депутатів України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають засадам верховенства права та презумпції невинуватості.

Дивитись відео 01:40

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)  

Також за темою

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang

ЄС пропонує Верховній Раді допомогу з підготовкою законів про незаконне збагачення 26.03.2019

Експерти Європейського Союзу можуть допомогти комітету парламенту в розробці законопроектів про відповідальність за незаконне збагачення, повідомив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.

Sitzung des Stadtrats in Odessa, Ukraine

Скасування статті про незаконне збагачення: НАБУ закрило "справу Труханова" 06.03.2019

У НАБУ закрили справи щодо незаконного збагачення мера Одеси та ще низки чиновників і суддів, виконуючи рішення Конституційного суду України.

Symbolbild Korruption

Боротьба з корупцією в Україні: "чорна діра" судової системи 20.03.2019

Через затягування розгляду в українських судах антикорупційні справи "буксують". DW зустрілася з двома викривачами корупції, які на собі відчули усі труднощі відстоювання справедливості.

Реклама

Докладно

Радянські військва намагалися прорватися до телевізійної вежі у Вільнюсі

"Процес століття" над радянським керівництвом у Литві

Суд у Вільнюсі засудив 67 осіб за злочини проти людяності та воєнні злочини у зв'язку з подіями 13 січня 1991 року.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  