Мішел Темер - бразильський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішел Темер".

Мішел Темер був президентом Бразилії з 2016 до 2018 року. У 2016 році на цій посаді він змінив Ділму Русеф, якій Сенат Бразилії оголосив імпічмент. Мішел Темер, як представник Партії бразильського демократичного руху (ПБДР), сформував ліберально-консервативний уряду. Темер став першим президентом країни, котрого звинуватили у корупції ще під час перебування при владі. Після того, як Темер залишив президентську посаду, він втратив імунітет щодо кримінального переслідування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.