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Мішел Темер - бразильський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішел Темер".
Мішел Темер був президентом Бразилії з 2016 до 2018 року. У 2016 році на цій посаді він змінив Ділму Русеф, якій Сенат Бразилії оголосив імпічмент. Мішел Темер, як представник Партії бразильського демократичного руху (ПБДР), сформував ліберально-консервативний уряду. Темер став першим президентом країни, котрого звинуватили у корупції ще під час перебування при владі. Після того, як Темер залишив президентську посаду, він втратив імунітет щодо кримінального переслідування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за спробу підкупу судді та зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого ще судили за корупцію?