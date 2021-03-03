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Мішел Темер

Мішел Темер - бразильський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішел Темер".

Мішел Темер був президентом Бразилії з 2016 до 2018 року. У 2016 році на цій посаді він змінив Ділму Русеф, якій Сенат Бразилії оголосив імпічмент. Мішел Темер, як представник Партії бразильського демократичного руху (ПБДР), сформував ліберально-консервативний уряду. Темер став першим президентом країни, котрого звинуватили у корупції ще під час перебування при владі. Після того, як Темер залишив президентську посаду, він втратив імунітет щодо кримінального переслідування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від Саркозі до Януковича: за що і кого з президентів судили (03.03.2021) 03.03.2021

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за спробу підкупу судді та зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого ще судили за корупцію?
Суд у Бразилії вже вдруге відпустив екс-президента Темера з-під варти

Суд у Бразилії вже вдруге відпустив екс-президента Темера з-під варти 15.05.2019

Підозрюваного за звинуваченнями у корупції колишнього бразильського президента Мішела Тремера випустили з-за ґрат, натомість він мав здати свій паспорт.
Суд відправив екс-президента Бразилії назад до тюрми

Суд відправив екс-президента Бразилії назад до тюрми 09.05.2019

Екс-президент Бразилії Мішел Темер, якого підозрюють у хабарництві, повинен повернутися до тюрми, вирішив суд.
Суд у Бразилії відпустив затриманого раніше екс-президента Мішела Темера

Суд у Бразилії відпустив затриманого раніше екс-президента Мішела Темера 25.03.2019

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера, якого затримали через звинувачення в корупції, звільнили з-під варти за розпорядженням суду в Ріо-де-Жанейро.
У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера

У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера 21.03.2019

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера затримали за підозрою в участі у корупційній схемі навколо будівництва атомної станції. Він відкидає обвинувачення.
Пожежа знищила Національний музей Бразилії у Ріо-де-Жанейро

Пожежа знищила Національний музей Бразилії у Ріо-де-Жанейро 03.09.2018

У масштабній пожежі згорів Національний музей Бразилії, вогонь, ймовірно, знищив до 20 мільйонів експонатів. Президент країни назвав подію "неоціненною втратою для Бразилії".

У Бразилії припиняють страйк водіїв вантажівок за допомогою армії

У Бразилії припиняють страйк водіїв вантажівок за допомогою армії 26.05.2018

Водії-страйкарі заблокували вантажівками провідні дорожні шляхи країни, протестуючи проти підвищення цін на пальне. Влада Бразилії вирішила залучити армію до розблокування шляхів.
Президент Бразилії був змушений доводити, що він досі живий

Президент Бразилії був змушений доводити, що він досі живий 03.02.2018

Бразильський президент Мішел Темер не отримав пенсійних виплат у листопаді та грудні 2017 року, оскільки не виконав обов'язкової для всіх пенсіонерів Бразилії процедури.
Коментар: Випробування для бразильської демократії

Коментар: Випробування для бразильської демократії 25.01.2018

Попереду в Бразилії буремні часи. Після вироку суду щодо апеляції екс-президента Лули да Сілви триватимуть юридичні суперечки, які унеможливлять будь-яку конструктивну дискусію, вважає Френсіс Франса.
Проти президента Бразилії Мішела Темера висунуто нові звинувачення

Проти президента Бразилії Мішела Темера висунуто нові звинувачення 15.09.2017

Федеральний прокурор Родріго Жанот звинуватив президента Бразилії Мішела Темера в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні.
Президент Бразилії зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції

Президент Бразилії зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції 03.08.2017

Більшість бразильських законодавців проголосували проти усунення президента країни Мішела Темера від влади. Главу держави підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі.
Президента Бразилії обвинуватили у хабарництві

Президента Бразилії обвинуватили у хабарництві 27.06.2017

Генпрокурор Бразилії Родрігу Жано обвинуватив президента країни Мішела Темера в отриманні хабарів від компанії JBS. Генпрокурор подав позов до Верховного суду Бразилії.

Президент Бразилії залучив війська для розгону демонстрацій

Президент Бразилії залучив війська для розгону демонстрацій 25.05.2017

Демонстранти в Бразиліа, які вимагали відставки Мішела Темера, підпалили міністерство сільського господарства, вибили вікна і висадили двері в ще кількох урядових будівлях. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Президент Бразилії закликав призупинити корупційне розслідування проти нього

Президент Бразилії закликав призупинити корупційне розслідування проти нього 20.05.2017

Докази його причетності до корупції - сфабриковані, вважає президент Бразилії Мішел Темер. Він також закликав припинити корупційне розслідування проти нього.
Президенту Бразилії закидають спроби загальмувати корупційне розслідування

Президенту Бразилії закидають спроби загальмувати корупційне розслідування 19.05.2017

Президент Бразилії Мішел Темер намагався перешкодити розслідуванню махінацій державного концерну Petrobras, переконані в генеральній прокуратурі Бразилії. Він також є фігурантом корупційного скандалу.
Президент Бразилії пообіцяв заветувати законопроект про амністію чорних виборчих кас

Президент Бразилії пообіцяв заветувати законопроект про амністію "чорних" виборчих кас 28.11.2016

Бразильський президент пообіцяв накласти вето на скандальний законопроект, що передбачає амністію "чорних" виборчих кас. Цьому передували масові протести бразильців.
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