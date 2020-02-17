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Місія Софія

Місія "Софія" - місія ЄС з порятунку біженців у Середземному морі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Місія Софія".

Операція "Софія" триває з червня 2015 року, коли міграційна криза в ЄС досягла свого піку. Місія спрямована на боротьбу з нелегальним перевезенням людей та покликана контролювати дотримання збройного ембарго біля узбережжя Лівії. Кораблі ЄС, які беруть участь у місії, мають право зупиняти підозрілі судна та проводити на них обшуки, а також здійснюють порятунок мігрантів у морі. Крім того, в рамках операції проводиться вишкіл сил берегової охорони Лівії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС створить місію для контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії

ЄС створить місію для контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії 17.02.2020

Кораблі нової місії, що контролюватимуть дотриманння заборони на постачання зброї в Лівію, розмістять в східній частині Середземного моря. Про це домовилися глави МЗС країн ЄС.

Меркель і Курц розійшлися у поглядах щодо місії ЄС в Середземному морі

Меркель і Курц розійшлися у поглядах щодо місії ЄС в Середземному морі 03.02.2020

Анґела Меркель підтримала ідею нової місії ЄС у Середземному морі. Натомість Себастіан Курц виступив проти місії, аргументуючи, що вона допоможе контрабандистам збільшити заробітки.
ЄС розглядає можливість відновлення місії Софія в Середземному морі

ЄС розглядає можливість відновлення місії "Софія" в Середземному морі 20.01.2020

Щоб суворіше контролювати дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, ЄС може відновити роботу місії "Софія" у Середземному морі, заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
ЄС призупинить морську місію Софія в Середземному морі

ЄС призупинить морську місію "Софія" в Середземному морі 27.03.2019

Через незгоду італійського уряду морська місія з порятунку мігрантів "Софія", розпочата в 2015 році на тлі кризи біженців, поки що має бути призупинена. Утім, за контрабандистами спостерігатимуть з повітря.
Місія Євросоюзу Софія - під загрозою через ультиматум Італії

Місія Євросоюзу "Софія" - під загрозою через ультиматум Італії 23.01.2019

Італія вимагає зміни правил роботи місії "Софія" у Середземному морі, інакше місію буде завершено. В уряді ФРН закликають знайти вихід із ситуації.

ФРН призупиняє участь у місії Софія в Середземному морі

ФРН призупиняє участь у місії "Софія" в Середземному морі 22.01.2019

Німеччина призупинить свою часть в місії "Софія" з протидії контрабанді людьми у Середземному морі.
ЄC продовжить місію з порятунку біженців у Середземному морі

ЄC продовжить місію з порятунку біженців у Середземному морі 18.12.2018

Євроcоюз продовжить роботу місії "Софія" з порятунку біженців у Середземному морі поки що лише на три місяці. Продовжити місію відразу на рік, як у минулому, не вдалося через опір Італії.
Могеріні: Місію Софія має бути продовжено

Могеріні: Місію "Софія" має бути продовжено 30.08.2018

Міністри оборони країн ЄС підтримують ідею продовження місії "Софія", покликаної зупинити нелегальне перевезення мігрантів до ЄС через Середземне море. Про це повідомила Фредеріка Могеріні.
Праві екстремісти відмовилися від допомоги рятувальників у Середземному морі

Праві екстремісти відмовилися від допомоги рятувальників у Середземному морі 11.08.2017

Корабель правих екстремістів з Німеччини зазнав технічних проблем у Середземному морі, однак відмовився від допомоги, коли до них прибув корабель благодійників, що рятують біженців.
ЄС продовжив і розширив морську місію Софія у Середземному морі

ЄС продовжив і розширив морську місію "Софія" у Середземному морі 20.06.2016

На морську місію "Софія", яку продовжено до липня 2017 року, покладені також завдання із тренування військово-морського флоту та берегової охорони Лівії.