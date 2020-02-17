Місія "Софія" - місія ЄС з порятунку біженців у Середземному морі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Місія Софія".

Операція "Софія" триває з червня 2015 року, коли міграційна криза в ЄС досягла свого піку. Місія спрямована на боротьбу з нелегальним перевезенням людей та покликана контролювати дотримання збройного ембарго біля узбережжя Лівії. Кораблі ЄС, які беруть участь у місії, мають право зупиняти підозрілі судна та проводити на них обшуки, а також здійснюють порятунок мігрантів у морі. Крім того, в рамках операції проводиться вишкіл сил берегової охорони Лівії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.