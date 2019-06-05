 Місія ОБСЄ втратила безпілотник над територією бойовиків ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над територією бойовиків "ДНР"

Команда СММ ОБСЄ втратила безпілотник над окупованою територією Донбасу. Причини інциденту з'ясовуються.

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над окупованою територією Донбасу

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над окупованою територією Донбасу

Бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових у суботу, 29 червня. Внаслідок обстрілів один військових поранений і ще один травмований, повідомиляє прес-служба Операції об'єднаних сил (ООС). Зокрема, бойовики один раз обстріляли з мінометів українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч з населеним пунктом Луганське.

Розведення сил у Станиці Луганській

Тим часом представник Києва в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма заявив, що очікує від СММ ОБСЄ підтвердження розведення сил у Станиці Луганській, що відбулось 26-27 червня під контролем ОБСЄ. "За нашими попередніми даними, війська з російського боку було відведено. Однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - сказав Кучма у коментарі "Інтерфакс-Україна". Перший етап відведення українських підрозділів відбувся під наглядом ОБСЄ 26 червня у Станиці Луганській. 

СММ ОБСЄ втратили безпілотник над окупованим Донбасом

Між тим, в СММ ОБСЄ повідомили про втрату безпілотника над окупованою територією Донбасу цього тижня. "Коли БПЛА пролітав поблизу н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), бортові системи зафіксували, що температура двигуна літального апарата досягла критично високого значення, після чого він почав швидко втрачати потужність та висоту", - йдеться у звіті місії спостерігачів.

За оцінкою СММ, безпілотник зник на непідконтрольній українській владі території приблизно за пару кілометрів від лінії зіткнення. Водночас у місії зауважили, що зарано робити висновки щодо причин інциденту.

DW.COM

У Станиці Луганській почалося відведення українських військ

У Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ, повідомили в штабі ООС. (26.06.2019)  

Український військовослужбовець загинув на Донбасі

Від підриву на вибуховому пристрої загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, повідомили в штабі ООС. (23.06.2019)  

Від початку агресії РФ на Донбасі загинули майже три тисячі військових - Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко назвав точну цифру загиблих військовослужбовців за період російської агресії на Сході України - 2973 особи. (06.05.2019)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

ООС: На Донбасі загинуло троє українських військових 05.06.2019

Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати позиції українських військових на Сході України. Внаслідок цього 4 та 5 червня загинуло троє українських військовослужбовців.

Ukraine Krise - pro-russische Separatisten

Українська сторона заявляє про одностороннє скасування бойовиками перемир'я 08.05.2019

Бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Донбасі, заявила українська сторона. Представники сепаратистів заперечують це та запевняють, що дотримуються перемир'я.

Ukraine Soldat an einem Stützpunkt für humanitäre Hilfe in Awdijiwka

Київ: На Донбасі загинув один український військовий 23.02.2019

Внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Сході України загинув один український військовий. Проросійські бойовики повідомляють про трьох загиблих.

Реклама

Докладно

На саміті G20 в Осаці Євросоюз домовився з країнами Південної Америки щодо угоди про вільну торгівлю

ЄС надіслав Трампу сигнал на саміті G20

Євросоюз домовився з Меркосуром щодо угоди про вільну торгівлю. Це - чіткий сигнал Дональду Трампу, вважає Бернд Ріґерт.  

Banknoten Euro, Dollar und Rial (Getty Images/AFP/A. Kenar)

ЄС та Іран почали використовувати Instex

Перші транзакції за фінансовим механізмом Instex між Іраном та ЄС для обходу санкцій США вже здійснені.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  