Місія ОБСЄ втратила безпілотник над територією бойовиків "ДНР"

Бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових у суботу, 29 червня. Внаслідок обстрілів один військових поранений і ще один травмований, повідомиляє прес-служба Операції об'єднаних сил (ООС). Зокрема, бойовики один раз обстріляли з мінометів українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч з населеним пунктом Луганське.

Розведення сил у Станиці Луганській

Тим часом представник Києва в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма заявив, що очікує від СММ ОБСЄ підтвердження розведення сил у Станиці Луганській, що відбулось 26-27 червня під контролем ОБСЄ. "За нашими попередніми даними, війська з російського боку було відведено. Однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - сказав Кучма у коментарі "Інтерфакс-Україна". Перший етап відведення українських підрозділів відбувся під наглядом ОБСЄ 26 червня у Станиці Луганській.

СММ ОБСЄ втратили безпілотник над окупованим Донбасом

Між тим, в СММ ОБСЄ повідомили про втрату безпілотника над окупованою територією Донбасу цього тижня. "Коли БПЛА пролітав поблизу н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), бортові системи зафіксували, що температура двигуна літального апарата досягла критично високого значення, після чого він почав швидко втрачати потужність та висоту", - йдеться у звіті місії спостерігачів.

За оцінкою СММ, безпілотник зник на непідконтрольній українській владі території приблизно за пару кілометрів від лінії зіткнення. Водночас у місії зауважили, що зарано робити висновки щодо причин інциденту.