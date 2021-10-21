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Місцеве самоврядування

Місцеве самоврядування - право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Принципи місцевого самоврядування визначені в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яку ухвалили 1985 року під егідою Конгресу місцевих та регіональних влад Європи. Конгрес місцевих та регіональних влад є установою, що представляє місцеві та регіональні влади 47 держав-членів Ради Європи.

Зеленський проти Кличка, або Навіщо Києву новий закон про столицю

"Зеленський проти Кличка", або Навіщо Києву новий закон про столицю 21.10.2021

Верховна Рада незабаром може ухвалити новий закон про столицю. Чим він загрожує чинному меру Києва Віталієві Кличку і як оцінюють документ незалежні експерти, розбиралася DW.

Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад 29.07.2021

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак став головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад та пообіцяв щомісяця проводити її засідання.
Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео)

Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео) 08.07.2021

Селяни вимушені знищувати поля полуниці, бо її нікуди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч.
Посли Великої сімки закликали до подальших кроків у децентралізації України

Посли Великої сімки закликали до подальших кроків у децентралізації України 09.06.2021

Посли G7 закликали Україну визначати повноваження органів місцевого самоврядування з розподілом відповідальності та забезпечити пропорційність нагляду з боку центральної влади.
Зеленський створив Конгрес місцевої та регіональної влади

Зеленський створив Конгрес місцевої та регіональної влади 25.02.2021

За словами Володимира Зеленського, Конгрес стане "майданчиком для діалогу та пошуку важливих державних рішень".
Місцеві вибори в Україні: поразка партії Зеленського та тріумф чинних мерів

Місцеві вибори в Україні: поразка партії Зеленського та тріумф чинних мерів 26.10.2020

Успіх президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу" 2019 року не вдалося перенести на місцеві вибори 25 жовтня. У найбільших містах України перемогу здобули чинні мери та їхні партії.
Задимлена вітрина Донбасу: чим дихає Маріуполь перед місцевими виборами?

Задимлена "вітрина Донбасу": чим дихає Маріуполь перед місцевими виборами? 09.10.2020

Довкілля - тема номер один на місцевих виборах у Маріуполі. Попри це, екоактивісти цього разу можуть не пройти в міськраду. Про настрої у місті - репортаж DW.

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020) 07.10.2020

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Що треба знати про місцеві вибори в Україні за новим законодавством

Що треба знати про місцеві вибори в Україні за новим законодавством 05.09.2020

25 жовтня "перезавантаження" влади чекає на Київ, майже усі обласні ради, райони, села та селища України. Обиратимуть місцеве самоврядування за новими правилами. Про які нововведення важливо знати?
Стопами Зеленського: за крісла мерів в Україні змагатимуться шоумени

Стопами Зеленського: за крісла мерів в Україні змагатимуться шоумени 02.09.2020

Політичні партії в Україні почали оголошувати своїх кандидатів у мери, яких обиратимуть 25 жовтня. Серед оприлюднених імен - відомі в Україні телеведучі та гумористи.
ЦВК України оголосила дату початку виборчого процесу місцевих виборів

ЦВК України оголосила дату початку виборчого процесу місцевих виборів 30.08.2020

Центральна виборча комісія України оголосила 5 вересня датою початку виборчого процесу місцевих виборів у країні.
Експертка: Є ризик, що списки на місцевих виборах сформують з бізнесменів

Експертка: Є ризик, що списки на місцевих виборах сформують з бізнесменів 19.08.2020

Політична осінь в Україні пройде під знаком місцевих виборів 25 жовтня. Головною проблемою на них Ірина Федорів з Руху "Чесно" вважає брак кадрів. Що ще непокоїть експертку у виборах за новою системою?

Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео)

Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео) 15.07.2020

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.

Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020) 15.07.2020

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.

Коментар: Бунт у Черкасах - команда Зеленського втрачає контроль над регіонами

Коментар: Бунт у Черкасах - команда Зеленського втрачає контроль над регіонами 06.05.2020

Черкаси та інші міста України пішли на відкритий конфлікт із центром. Відмова виконувати укази президента ризикує перетворити місцеве самоврядування на самоуправство, вважає Сергій Руденко.
Під прикриттям коронавірусу: як угорський прем'єр розширює свою владу

Під прикриттям коронавірусу: як угорський прем'єр розширює свою владу 14.04.2020

Угорський парламент надав прем'єру країни Віктору Орбану надзвичайні повноваження на час пандемії коронавірусу. Тепер він зазіхнув і на місцеве самоврядування, де править опозиція.
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