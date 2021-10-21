Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Місцеве самоврядування - право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.
Принципи місцевого самоврядування визначені в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яку ухвалили 1985 року під егідою Конгресу місцевих та регіональних влад Європи. Конгрес місцевих та регіональних влад є установою, що представляє місцеві та регіональні влади 47 держав-членів Ради Європи.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.
Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.