Міністр соцполітики: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйона громадян України, тимчасово - від семи до дев'яти мільйонів осіб.

"За офіційними даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби на постійній основі за межами України працює 3,2 мільйона осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 мільйонів осіб", - сказав Рева під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи в 2018 році в суботу, 22 грудня, в Києві.

За словами міністра, найбільше українців працюють в Польщі - близько двох мільйонів осіб. З них приблизно мільйон працює офіційно, а лише 400 тисяч з них сплачують соціальні внески в Польщі.

Як повідомив раніше Національний банк України, за січень-липень 2018 року українські заробітчани переказали в Україну близько шести мільярдів доларів. Очікується, що до кінця року грошові перекази українських трудових мігрантів складуть близько 11,6 мільярда доларів. При цьому, протягом першої половини 2018 року обсяг зарплат, які українці отримали за кордоном, збільшився на 43 відсотка у порівняння з минулорічним показником.