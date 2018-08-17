Міністр екології Франції несподівано подав у відставку

Міністр екологічного переходу Франції Ніколя Юло у вівторок, 28 серпня, заявив про свою відставку. Міністр, який є одним із найпопулярніших членів уряду президента Еммануеля Макрона, пояснив своє рішенням розчаруванням у зв'язку з відсутністю прогресу в питаннях навколишнього середовища та клімату.

Рішення залишити уряд він назвав "найважчим" у своєму житті. За словами Юло, він не хоче створювати ілюзію, що уряд готовий гідно реагувати на нинішні виклики, заявив він в ефірі радіо France Inter. Він додав, що відчуває себе самотнім у французькому уряді у вирішенні кліматичних питань, і йде у відставку через "розчарування, які накопичилися".

Юло займає посаду з 2017 року. До цього він був екологічним активістом і часто виступав на телебаченні. Він заявив, що ухвалив рішення ввечері 27 серпня. Міністр ще не повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону про свою відставку.

У свою чергу, речник французького уряду Бенжамін Гріво зауважив, що ввічливим було би спершу повідомити президенту та прем'єру про відставку, а потім уже виходити із заявою.