 Міністр екології Франції несподівано подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Міністр екології Франції несподівано подав у відставку

Через розрарування відсутністю прогресу в боротьбі з кліматичними змінами міністр екології Франції Ніколя Юло заявив про відставку. Президента Еммануеля Макрона він про це не сповістив.

Ніколя Юло розчарований відсутністю прогресу в боротьбі з кліматичними змінами

Ніколя Юло розчарований відсутністю прогресу в боротьбі з кліматичними змінами

Міністр екологічного переходу Франції Ніколя Юло у вівторок, 28 серпня, заявив про свою відставку. Міністр, який є одним із найпопулярніших членів уряду президента Еммануеля Макрона, пояснив своє рішенням розчаруванням у зв'язку з відсутністю прогресу в питаннях навколишнього середовища та клімату.

DW.COM

Деякі місця на Землі стануть непридатними для життя через глобальне потепління, попереджають вчені. Навіть якщо вдасться виконати Паризьку кліматичну угоду, внаслідок "ефекту доміно" Земля може нагрітися на 5 градусів. (07.08.2018)

Рішення залишити уряд він назвав "найважчим" у своєму житті. За словами Юло, він не хоче створювати ілюзію, що уряд готовий гідно реагувати на нинішні виклики, заявив він в ефірі радіо France Inter. Він додав, що відчуває себе самотнім у французькому уряді у вирішенні кліматичних питань, і йде у відставку через "розчарування, які накопичилися".

Юло займає посаду з 2017 року. До цього він був екологічним активістом і часто виступав на телебаченні. Він заявив, що ухвалив рішення ввечері 27 серпня. Міністр ще не повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону про свою відставку.

У свою чергу, речник французького уряду Бенжамін Гріво зауважив, що ввічливим було би спершу повідомити президенту та прем'єру про відставку, а потім уже виходити із заявою.

Дивитись відео 02:01
Now live
02:01 хв

CO2-калькулятор для захисту клімату: як берлінці рятують планету (12.03.2018)

Аудіо й відео до теми

CO2-калькулятор для захисту клімату: як берлінці рятують планету (12.03.2018)  

Також за темою

Ukraine Start-up Effa

Українська зубна щітка завойовує світ 29.06.2018

Український стартап - в кожен дім. Нам цим працює компанія Effa, яка розробила екологічну та одноразову зубну щітку з переробленого паперу та екологічно чистих матеріалів.

USA Capitol Hill in Washington | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich

Макрон у Конгресі США: Немає планети Б 25.04.2018

Президент Франції Еммануель Макрон у Конгресі США виголосив промову про важливість боротьби за захист довкілля і подолання протиріч між державами.

Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018) 25.04.2018

Здавалося б, потепління на два градуси - не так вже й багато. Утім наслідки будуть катастрофічними. Дивіться, що станеться, якщо глобальне потепління не зупинити.

Реклама

Докладно

Високі ціни на житло є одним з недоліків для працівників у ФРН

Де у Німеччині багато робочих місць і доступне житло

У ФРН є чимало міст, де через економічний бум зростає кількість вакансій, а середня квартплата при цьому є низькою. 

Енріке Пенья Ньєто (ліворуч) і Дональд Трамп (фото з архіву)

США та Мексика домовилися щодо нової угоди про ЗВТ

Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  