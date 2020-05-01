Міністерство соціальної політики України

100 тисяч гривень для полонених: піар чи допомога? (15.06.2018)

Вже пройшло майже півроку відколи звільненим з полону українцям обіцяли виплатити одноразову грошову допомогу. Втім, ці обіцяні 100 тисяч гривень вони досі не отримали. Чому це так? Репортаж DW.