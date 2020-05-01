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Міністерство соціальної політики України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міністерство соціальної політики України".

Міністерство соціальної політики України було утворене в грудні 2010 року шляхом реорганізації міністерства праці та соціальної політики України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світовий банк схвалив 150 мільйонів доларів допомоги для України

Світовий банк схвалив 150 мільйонів доларів допомоги для України 01.05.2020

Через пандемію COVID-19 у Світовому банку затвердили додаткове фінансування проєкту модернізації системи соціальної підтримки малозабезпечених в Україні.
Світовий банк виділить Україні 150 мільйонів доларів

Світовий банк виділить Україні 150 мільйонів доларів 10.04.2020

Світовий банк виділить Україні додаткові кошти для поліпшення соцзахисту. Також гроші підуть на підтримку вразливих верств населення у період епідемії COVID-19, повідомили в мінсоцполітики України.
Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео)

Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео) 23.12.2019

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.

Прожитковий мінімум 2020: життя чи виживання - експеримент DW (20.12.2019) 20.12.2019

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.
В Україні за відкати затримали чергового керівника Держслужби зайнятості

В Україні "за відкати" затримали чергового керівника Держслужби зайнятості 17.05.2019

Валерій Ярошенко та кілька чиновників отримували неправомірну вигоду під час фінансування будівництва та капітального ремонту підлеглих центрів зайнятості в регіонах, повідомили правоохоронці.
Скандал навколо Андрія Реви й соціальна політика на Донбасі

Скандал навколо Андрія Реви й соціальна політика на Донбасі 30.04.2019

Депутати Верховної Ради від різних політсил засудили міністра соцполітики України Андрія Реву за його слова щодо мешканців непідконтрольних Києву територій Донбасу. Лунають заклики до відставки не лише Реви, а й уряду.
Колишніх військовополонених кинула держава? (відео)

Колишніх військовополонених "кинула" держава? (відео) 15.06.2018

Вже пройшло майже півроку, відколи звільненим з полону українцям обіцяли виплатити одноразову грошову допомогу. Втім, ці обіцяні державою 100 тисяч гривень вони досі не отримали. Чому?

100 тисяч гривень для полонених: піар чи допомога? (15.06.2018) 15.06.2018

Вже пройшло майже півроку відколи звільненим з полону українцям обіцяли виплатити одноразову грошову допомогу. Втім, ці обіцяні 100 тисяч гривень вони досі не отримали. Чому це так? Репортаж DW.

Звіт МОМ: Робота й житло - головні проблеми переселенців в Україні

Звіт МОМ: Робота й житло - головні проблеми переселенців в Україні 04.05.2018

Рівень соціальної захищеності переселенців в Україні після чотирьох років конфлікту залишається вкрай низьким, наголошується в представленому в Києві звіті Міжнародної організації з міграції.
Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео) 04.04.2018

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.
Українські ветерани війни на Донбасі: один на один з реальністю

Українські ветерани війни на Донбасі: один на один з реальністю 27.02.2018

Через конфлікт на Донбасі пройшли майже півмільйона українців. Повернутися до нормального життя в суспільстві, втомленому від соціально-економічних потрясінь, виходить не у кожного.
Рева: Після запровадження безвізу в Україні зменшилося безробіття

Рева: Після запровадження "безвізу" в Україні зменшилося безробіття 28.12.2017

Міністр соціальної політики України Андрій Рева пояснює зменшення безробіття в Україні запровадженням "безвізу" з ЄС. При цьому "безвіз" не дає права на працевлаштування в країнах ЄС.
ГПУ провела обшуки в заступника мінсоцполітики України Привалова

ГПУ провела обшуки в заступника мінсоцполітики України Привалова 28.09.2017

Чиновників міністерства соціальної політики України підозрюють у сприянні незаконному імпорту і розкраданні бюджетних коштів.

Рева і німці: що їдять і скільки витрачають на харчі? (11.08.2017) 11.08.2017

Міністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що українці на відміну від німців значно більше їдять. DW порівняла раціон українців і німців.
Хто допомагає переселенцям з пошуками роботи? (відео)

Хто допомагає переселенцям з пошуками роботи? (відео) 31.01.2017

Залишивши окуповані території, більшість внутрішніх переселенців зі Сходу України втратили роботу. Влаштуватися за професією чи відкрити власну справу щастить далеко не всім. Репортаж DW.
Мінсоцполітики України нарахувало понад 1,6 мільйона переселенців

Мінсоцполітики України нарахувало понад 1,6 мільйона переселенців 16.01.2017

У міністерстві соціальної політики України заявляють, що більшості внутрішніх переселенців, які зверталися до відомства за призначенням допомоги, допомогу було призначено.
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