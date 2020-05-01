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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міністерство соціальної політики України".
Міністерство соціальної політики України було утворене в грудні 2010 року шляхом реорганізації міністерства праці та соціальної політики України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.