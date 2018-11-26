Міністерство оборони: На Донбасі загинув український солдат

Через бойові дії на Сході України у вівторок, 4 грудня, загинув один український військовослужбовець. Ще один дістав поранення, повідомляє міністерство оборони України на своєму сайті. Загиблий був 1993 року народження, зазначили у відомстві.

Пораненого "евакуйовано до військового медичного госпіталю. Стан здоров'я нашого захисника - задовільний", - зазначило міністерство. За його даними, проросійські сепаратисти від опівночі чотири рази порушували перемир'я, зокрема біля Новозванівки на Луганщині та у районі Водяного та Широкиного на Донеччині.

У міноборони також повідомили, що 3 грудня поранення отримали двоє українських військових.

Через воєнний стан у десяти областях України, зокрема й на сході, обмежили в'їзд іноземних громадян на нині непідконтрольні Києву території. Право перетину лінії розмежування залишили лише для представників офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста. Тим часом у навчальних центрах Збройних сил України 3 грудня розпочалися збори резервістів. Вони проходитимуть навчання на випадок вторгнення Росії.