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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МінТОТ".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) було створене 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи має Володимир Зеленський стратегію з повернення Криму?

Чи має Володимир Зеленський стратегію з повернення Криму? 22.10.2020

Президент Володимир Зеленський хоче відповідальності для тих, "хто без бою здав Крим". Але чи сам він через майже півтора року перебування на посаді уже має стратегію повернення українського півострова?
НАБУ: Ексзаступник міністра Гримчак досі у статусі підозрюваного

НАБУ: Ексзаступник міністра Гримчак досі у статусі підозрюваного 12.05.2020

Національне антикорупційне бюро України стверджує, що ексзаступник міністра мінТОТ Юрій Гримчак досі є підозрюваним у справі про шахрайство. Справу ж про внесення ним недостовірних відомостей до декларацій закрили.
Гончарук обіцяє скоротити держапарат на десять відсотків

Гончарук обіцяє скоротити держапарат на десять відсотків 09.02.2020

Уряд планує скорочення державного апарату та розділення міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, повідомив прем'єр-міністр України.
Ексзаступника міністра з питань МінТОТ Гримчака відпустили під домашній арешт

Ексзаступника міністра з питань МінТОТ Гримчака відпустили під домашній арешт 30.01.2020

Підозрюваного в отриманні хабаря розміром 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
Суд у Чернігові виправив рішення про арешт Юрія Гримчака

Суд у Чернігові виправив рішення про арешт Юрія Гримчака 17.08.2019

У рішенні суду про арешт Юрія Гримчака виправили по-батькові підозрюваного, прізвище адвокатки та номер справи.
Суд заарештував Гримчака із можливістю застави у 6 мільйонів гривень

Суд заарештував Гримчака із можливістю застави у 6 мільйонів гривень 16.08.2019

Підозрюваному в корупції заступнику голови МінТОТ Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту із альтернативою застави розміром у шість мільйонів гривень.
Коментар: Звинувачення на адресу Гримчака - справа на мільйон для Зеленського

Коментар: Звинувачення на адресу Гримчака - справа на мільйон для Зеленського 16.08.2019

Юрій Гримчак - перший чиновник, якого вже за Зеленського звинувачують у здирстві. З нього президент і почне виконувати свої обіцянки про притягнення до відповідальності, вважає Сергій Руденко.
НАБУ повідомило Гримчаку про підозру в шахрайстві

НАБУ повідомило Гримчаку про підозру в шахрайстві 15.08.2019

У Національному аникорупційному бюро України повідомили заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку про підозру у шахрайстві.
За п'ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ

За п'ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ 16.06.2019

Від мін і ВЗВ за більш ніж п'ять років збройного протистояння на Донбасі загинуло 977 мирних жителів, ще понад 1,5 тисячі цивільних дістали різноманітні поранення, повідомляють у мінТОТ.
Дослідження: Схід України більш готовий до діалогу з ОРДЛО, ніж раніше

Дослідження: Схід України більш готовий до діалогу з ОРДЛО, ніж раніше 12.12.2018

Українці, які мешкають на Сході України, у 2018 році більш відкриті до діалогу з людьми з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей, аніж у 2017 році. Про це свідчать результати дослідження ООН.
Тука: Український уряд не знає точну кількість переселенців

Тука: Український уряд не знає точну кількість переселенців 15.11.2018

Український уряд не має точних даних про реальну кількість громадян, які переїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму, заявив заступник профільного міністра.

Уряд запропонує накласти санкції на 19 юросіб через Керченський міст - МінТОТ

Уряд запропонує накласти санкції на 19 юросіб через Керченський міст - МінТОТ 29.08.2018

Уряд України пропонуватиме накласти санкції на компанії, які брали участь у проектуванні та спорудженні Керченського мосту. Про це повідомили в МінТОТ.