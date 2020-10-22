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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МінТОТ".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) було створене 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Підозрюваного в отриманні хабаря розміром 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
Українці, які мешкають на Сході України, у 2018 році більш відкриті до діалогу з людьми з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей, аніж у 2017 році. Про це свідчать результати дослідження ООН.