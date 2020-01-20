 Міністерка освіти України пропонує втричі скоротити кількість вишів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Новини

Міністерка освіти України пропонує втричі скоротити кількість вишів

Для оптимізації кількості вишів в Україні уряд змінив систему їхнього фінансування, планує закривати філії ВНЗ в деяких містах. Окрім того, міносвіти може об'єднати деякі університети, заявила міністерка освіти.

Ганна Новосад

Ганна Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад вважає оптимальним скорочення кількості вищих навчальних закладів в Україні втричі. "Мені здається, що якби у нас було приблизно 80 університетів, утричі менше, ніж зараз, то ми трохи почистили б систему", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у понеділок, 20 січня.

За її словами, у міністерства буде декілька інструментів для впливу на оптимізацію мережі вищих навчальних закладів. Зокрема, з 1 січня почав працювати принцип фінансування університетів за показниками їхньої діяльності, що приведе до того, що слабкі виші просто не зможуть функціонувати без належного державного фінансування. Також з 2021 року мають зникнути філії вишів в окремих містах, оскільки їх мережа роздута, а найчастіше вони надають набагато гіршу якість освіти.

"Третє, це те, що міносвіти є засновником університетів, тому ми маємо адміністративні важелі й можемо ініціювати оптимізацію певних закладів. Наразі якраз готується великий кейс з оптимізації, скоро буде рішення уряду про об'єднання чотирьох університетів і створення на їхній основі одного хорошого закладу", - повідомила Новосад.

Оптимізації піддадуться і деякі переміщені виші. "Ми постійно здійснюємо моніторинг усіх цих закладів і за його результатами ухвалюватиметься рішення про об'єднання тих чи інших вишів. До речі, те рішення, про яке я говорила, про об'єднання чотирьох університетів, зокрема стосуватиметься одного з переміщених вишів у Кривому Розі", - додала міністерка.

Нагадаємо, український уряд у грудні 2019 року ухвалив рішення змінити підходи до фінансування закладів вищої освіти - з початку 2020 року воно відбувається відповідно до результатів їхньої діяльності. Крім того, міністерство освіти і науки України планує з 2021 року запустити систему моніторингу працевлаштування випускників вишів.

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