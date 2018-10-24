 Мін′юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка

Мін'юст незадоволений судовим рішенням, яке зобов'язує НАБУ порушити справу проти міністра та чиновників відомства, а також екс-прем'єра Яценюка. В антикорупційному бюро поки чекають на документи від суду.

Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти керівництва мінюсту

Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти керівництва мінюсту

У міністерстві юстиції України заявили про безпрецедентний тиск у зв'язку з рішенням Солом'янського районного суду Києва зобов'язати Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почати розслідування щодо розтрати коштів колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, нинішнім міністром юстиції Павлом Петренком і ще деякими чиновниками українського мін'юсту.

"Судове зобов'язання НАБУ порушити справу проти посадових осіб Кабінету міністрів є безпрецедентним тиском на уряд, мінюст і юридичних радників світового рівня Latham&Watkins та HoganLovells, які захищають інтереси держави Україна на суму 5,5 мільярда доларів у справі проти акціонерів "Укрнафта", - йдеться у заяві міністерства, опублікованій ввечері у понеділок, 29 жовтня.

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У мін'юсті заявляють, що поширена раніше у ЗМІ інформація щодо зловживання службовим становищем з боку керівництва відомства в рамках придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів "Укрнафта" в арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма "категорично не відповідає дійсності".

30 жовтня в прес-службі НАБУ повідомили DW, що поки не отримали відповідне рішення Солом'янського районного суду Києва, згідно з яким має бути порушена справа проти Петренка і Яценюка. Щойно документи надійдуть до бюро, воно діятиме відповідно до українського законодавства, наголосили у НАБУ. 

Напередодні, 29 жовтня, стало відомо, що 17 жовтня Солом'янський райсуд Києва своїм рішенням зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зловживання владою і розтрату коштів Яценюком, Петренком і ще деякими чиновниками мінюсту. 

В червні 2015 року міноритарні акціонери компанії "Укрнафта", які входять у групу компаній українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна. Вони звинувачують Україну в нанесенні збитку через відбір газу, видобутого "Укрнафтою", без оплати або з оплатою за заниженою ціною. Сума їхніх претензій складає 5,5 мільярда доларів.

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