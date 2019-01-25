 Мінфін США скасував санкції проти компаній Олега Дерипаски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2019

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Новини

Мінфін США скасував санкції проти компаній Олега Дерипаски

Підконтрольні російському бізнесменові компанії En +, "Русал" і "Євросибенерго" виключені зі списку санкцій, але обмежувальні заходи щодо самого Олега Дерипаски залишаються чинними, заявив мінфін США.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Міністерство фінансів США зняло санкції з підконтрольних російському бізнесменові Олегу Дерипасці компаній En +, "Русал" і "Євросибенерго". Про це йдеться в оприлюдненій у неділю, 27 січня, заяві прес-служби американського мінфіну. У заяві зазначається, що внаслідок зменшення частки активів бізнесмена в зазначених компаніях "більшість членів рад директорів En + і "Русала" будуть незалежними".

В число членів рад директорів цих компаній входять "представники США і Європи, які не мають ділових, професійних або сімейних відносин з Дерипаскою або іншою особою, що перебуває в списку санкцій Вашингтона", наголошується в заяві відомства.

Санкції щодо Дерипаски залишаються 

Сам Дерипаска залишиться в підсанкційному списку, його активи будуть як і раніше заблоковані, зазначається в повідомленні мінфіну США. Раніше до скасування санкцій США проти компаній Дерипаски закликали європейські дипломати.

Олег Дерипаска відомий не лише тим, що належить до найближчого оточення російського президента Володимира Путіна. Раніше ЗМІ повідомляли про його зв'язки з нинішнім президентом США Дональдом Трампом та його колишнім скандальним політтехнологом Полом Манафортом.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року мінфін Сполучених Штатів оголосило про зняття через 30 днів обмежень щодо компаній En +, "Русал" і "Євросибенерго". Всі три російські компанії пішли на "істотну реструктуризацію" і зміни в корпоративному управлінні, а також погодилися на "безпрецедентну прозорість", вважають у відомстві.

Як повідомлялося, 6 квітня 2018 року міністерство фінансів США запровадило обмежувальні заходи проти 24 російських бізнесменів і чиновників, котрі опинилися в так званій "Кремлівській доповіді". Крім Олега Дерипаски, в підсанкційному списку опинилися власник приватної бізнес-групи "Ренова" Віктор Вексельберг, голова банку ВТБ Андрій Костін, голова "Газпрому" Олексій Міллер та інші. Під санкції потрапили також 14 російських компаній. Серед іншого запроваджені обмежувальні заходи передбачають заборону на операції з цими російськими компаніями та особами для американських банків.

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Дерипаска і Ко: активи російських олігархів в Україні (13.04.2018)

DW.COM

США розширили санкції щодо Росії

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Через санкції США Олег Дерипаска залишив раду директорів "Русала"

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NYT: США намагалися завербувати російського олігарха Дерипаску

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Виняток із санкційного списку США для En+ і "РусАла" збереже десятки тисяч робочих місць в алюмінієвій промисловості Європи, йдеться у відкритому листі послів кількох країн ЄС до демократів у Конгресі США. (12.01.2019)  

"Русал" може сподіватися на вихід з-під санкцій США

"Русал" звернувся до уряду США з проханням виключити його зі списку компаній, на які поширюються санкції. У мінфіні США кажуть, що готові шукати компромісні рішення. (21.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Дерипаска і Ко: активи російських олігархів в Україні (13.04.2018)  

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Symbolbild USA Russland Konflikt

США розширили санкції щодо Росії 19.12.2018

США додали до санкційного списку ще 18 осіб та чотири компанії з Росії. Водночас були скасовані обмеження щодо трьох компаній російського бізнесмена Олега Дерипаски.

Rusal russischer Aluminiumhersteller Oleg Deripaska

Через санкції США Олег Дерипаска залишив раду директорів "Русала" 25.05.2018

Російський бізнесмен Олег Дерипаска вийшов з ради директорів алюмінієвої компанії "Русал". Разом з ним керівництво компанії залишили ще кілька членів.

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