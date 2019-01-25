Мінфін США скасував санкції проти компаній Олега Дерипаски

Міністерство фінансів США зняло санкції з підконтрольних російському бізнесменові Олегу Дерипасці компаній En +, "Русал" і "Євросибенерго". Про це йдеться в оприлюдненій у неділю, 27 січня, заяві прес-служби американського мінфіну. У заяві зазначається, що внаслідок зменшення частки активів бізнесмена в зазначених компаніях "більшість членів рад директорів En + і "Русала" будуть незалежними".

В число членів рад директорів цих компаній входять "представники США і Європи, які не мають ділових, професійних або сімейних відносин з Дерипаскою або іншою особою, що перебуває в списку санкцій Вашингтона", наголошується в заяві відомства.

Санкції щодо Дерипаски залишаються

Сам Дерипаска залишиться в підсанкційному списку, його активи будуть як і раніше заблоковані, зазначається в повідомленні мінфіну США. Раніше до скасування санкцій США проти компаній Дерипаски закликали європейські дипломати.

Олег Дерипаска відомий не лише тим, що належить до найближчого оточення російського президента Володимира Путіна. Раніше ЗМІ повідомляли про його зв'язки з нинішнім президентом США Дональдом Трампом та його колишнім скандальним політтехнологом Полом Манафортом.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року мінфін Сполучених Штатів оголосило про зняття через 30 днів обмежень щодо компаній En +, "Русал" і "Євросибенерго". Всі три російські компанії пішли на "істотну реструктуризацію" і зміни в корпоративному управлінні, а також погодилися на "безпрецедентну прозорість", вважають у відомстві.

Як повідомлялося, 6 квітня 2018 року міністерство фінансів США запровадило обмежувальні заходи проти 24 російських бізнесменів і чиновників, котрі опинилися в так званій "Кремлівській доповіді". Крім Олега Дерипаски, в підсанкційному списку опинилися власник приватної бізнес-групи "Ренова" Віктор Вексельберг, голова банку ВТБ Андрій Костін, голова "Газпрому" Олексій Міллер та інші. Під санкції потрапили також 14 російських компаній. Серед іншого запроваджені обмежувальні заходи передбачають заборону на операції з цими російськими компаніями та особами для американських банків.