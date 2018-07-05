Міноборони України назвало головну версію трагедії на Рівненському полігоні

Міністр оборони України Степан Полторак призначив службове розслідування трагедії на Рівненському загальновійськовому полігоні, внаслідок якої загинули військові ЗСУ. Про це у пятницю, 6 липня, повідомили на офіційному сайті міністерства оборони України.

"Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань", - йдеться у заяві міністерства. На місце події терміново відрядили оперативну групу на чолі з заступником міністра оборони України.

Як повідомлялося раніше, троє українських військовослужбовців загинули та дев’ятеро отримали поранення під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні. Трагедія сталася під час проведення стрільб у п'ятницю, 6 липня. За попередніми даними, під час навчань стався вибух міномета. Бригадні тактичні навчання призупинили.