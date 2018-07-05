Міноборони України назвало головну версію трагедії на Рівненському полігоні

Міністр оборони України Степан Полторак призначив службове розслідування трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ.
Міністр оборони України Степан Полторак призначив службове розслідування трагедії на Рівненському загальновійськовому полігоні, внаслідок якої загинули військові ЗСУ. Про це у пятницю, 6 липня, повідомили на офіційному сайті міністерства оборони України.
"Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань", - йдеться у заяві міністерства. На місце події терміново відрядили оперативну групу на чолі з заступником міністра оборони України.
Як повідомлялося раніше, троє українських військовослужбовців загинули та дев’ятеро отримали поранення під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні. Трагедія сталася під час проведення стрільб у п'ятницю, 6 липня. За попередніми даними, під час навчань стався вибух міномета. Бригадні тактичні навчання призупинили.
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