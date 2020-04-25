 Мінкультури обрало Святослава Літинського кандидатом в мовні омбудсмени | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

Мінкультури обрало Святослава Літинського кандидатом в мовні омбудсмени

Мінінстерство культури України висунуло відомого захисника української мови Святослава Літинського на посаду уповноваженого зі захисту державної мови. Тепер кандидатуру має затвердити уряд України.

Міністерство культури України обрало кандидата в мовні омбудсмени

Міністерство культури України обрало кандидата в мовні омбудсмени

У міністерстві культури та інформаційної політики Украни у вівторок, 2 червня, обрали кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Їм став Святослав Літинський, повідомило міністерство. Комісія з добору рекомендувала подати кандидатуру Літинського на розгляд уряду України.

Святослав Літинський - громадський діяч, відомий захисник української мови. Він ініціював та виграв багато судових справ щодо використання української мови, зокрема, в маркуванні побутової та електронної техніки. Він також був першим громадянином України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки.

Нагадаємо, що колишня уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова у квітні вирішила звільнитися. Своє рішення вона пояснила відсутністю політичної волі української влади в питанні захисту волі. Вона наголосила, що питання про створення секретаріату уповноваженого із захисту мови було винесене на голосування Кабміну, але в день голосування було раптово викреслене із порядку денного. Також вона зазначила, що на створення секретаріату не виділялося фінансування і вона була змушена вкладати власні кошти.

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