Мільярди прибутків і втрат: як аномальна спека впливає на економіку Німеччини

Німецькі виробники морозива торжествують. "Ми виходимо з того, що при збереженні гарної погоди неодмінно подолаємо у 2018 році межу в вісім літрів", - заявляє виконавчий директор Федерального об'єднання кондитерської промисловості Німеччини Ернст Каммерінке (Ernst Kammerinke). Це був би найкращий результат галузі за десять років: востаннє трохи більше восьми літрів морозива на душу населення у Німеччині з'їли в 2007 році.

Рекордний попит і багатомільярдні збитки

Утім, хто знає - можливо, вдасться побити абсолютний рекорд, встановлений завдяки легендарній спеці 2003 року: 8,7 літра? Адже тоді аномально високі температури були в Німеччині лише в серпні, тепер же надзвичайно спекотно (до 38 градусів) вже у липні. У будь-якому випадку виробники морозива дефіциту не допустять, запевнив представник галузі: "Через величезний попит на підприємствах-виробниках уже введені додаткові зміни".

У Саксонії, на сході Німеччини, багато соняшників вже посохли

Те, що представник кондитерської промисловості називає "гарною погодою", президента Німецького союзу селян (DBV) Йоахима Руквіда (Joachim Rukwied) змушує вимагати від уряду ФРН запровадження надзвичайного стану в деяких регіонах країни. Це уможливило б виділення екстреної допомоги фермерам, адже там, де вже кілька тижнів не дощило - перш за все, на півночі та північному сході Німеччини, - деякі господарства опинились на межі знищення, попереджає глава DBV.

"Ми очікуємо багатомільярдні збитки", - заявляє від імені німецьких аграріїв Йоахим Руквід. Так, за його прогнозами, врожай зернових у Німеччині знизиться через посуху на 7-8 мільйонів тонн - вже одне це означає для фермерів втрати в 1,4 мільярда євро. Менше зберуть і ті господарства, що вирощують кукурудзу, цукровий буряк і картоплю.

Вино 2018 року може "увійти в аннали"

А виробникам тваринницької продукції на випалених сонцем полях дедалі важче запасати на зиму корми, тому багато з них позапланово відправляють нині худобу на забій. Разом з тим молочні господарства, які довго потерпали від низьких цін на свою продукцію, нині не можуть не радіти через величезний попит на морозиво.

Мозель - всесвітньо відомий виноробний регіон Німеччини

Дуже задоволені і німецькі винороби. На берегах славетного Мозеля вже подейкують, що "вино 2018 року, можливо, увійде в аннали". Завдяки великій кількості сонця виноград відмінно дозріває, тож його збір можна буде почати у вересні, на два-три тижні раніше, ніж зазвичай, і завчасно завершити до початку тривалих осінніх дощів. Для того, щоб отримати не просто великий урожай, але і чудове вино, зазначають експерти, тепер потрібно хоча б трохи вологи. Без неї німецьким винам бракуватиме тих мінеральних речовин, які надають їм характерні смак і аромат.

Якщо винороби ще тільки смакують відмінні результати спекотного літа, то пивовари їх вже відчувають повною мірою: знамениті німецькі "пивні сади" заповнені відвідувачами, а в супермаркетах пиво розкуповують ящиками. Це навіть породило специфічну проблему, про яку DW вже писала: виробники раптом зіткнулися з гострою нестачею тари.

Переповнені басейни і змілілі річки

Однак нинішня аномальна спека позначається не тільки на сільському господарстві і харчовій промисловості. Справжній бум переживають цього року курорти на Балтійському та Північному морях. Вони і так досить популярні, але нинішнього літа тут панують просто-таки середземноморські умови.

Викликане посухою обміління на Рейні стає серйозною проблемою для судноплавства

Ну, а далеко від морів, озер і річок з ранку до вечора не знають відбою від охочих поплавати поширені в Німеччині відкриті басейни. Вони найчастіше належать місцевій владі і нерідко потребують субсидій, особливо, якщо літо видається холодним і дощовим. Тепер же комунальні бюджети можуть розраховувати на досить серйозні доходи.

Водночас обміління річок почало позначатися на водних перевезеннях вантажів, а незабаром може стати загрозою і для прогулянкових пароплавів. У верхній частині Рейну, наприклад, багато барж замість трьох тисяч тонн вимушені перевозити тепер не більше 1500 тонн, повідомив агентству dpa начальник відомства річкового судноплавства у Мангеймі Йорґ Фоґель (Jörg Vogel). Це удар не стільки по судновласниках, скільки по їхніх клієнтах, оскільки саме їм доводиться тепер платити більше за доставку необхідних обсягів.

Зоряний час сонячної енергетики

Від поставок палива річками залежить, наприклад, низка німецьких вугільних електростанцій. Якщо посуха продовжиться і рух по деяких водних артеріях взагалі припиниться, енергетикам доведеться кардинально змінювати логістику і перемикатися на куди більш дорогі послуги залізниці.

Або скорочувати виробництво електроенергії, що вже зробили кілька ТЕС, але не через брак вугілля, а саме через спеку. Так, компанія Steag оголосила, що її електростанція в Бергкамені у Рурській області більше не може працювати на повну потужність, оскільки за нинішніх температур повітря і води її вже не вдається належним чином охолоджувати. Через спеку скоротила виробництво енергії і електростанція компанії Uniper у Вільгельмсхафені, повідомляє dpa.

Одна з невеликих сонячних електростанцій в Баварії

Утім, дефіцит електрики Німеччині не загрожує, адже по всій країні встановлено понад 1,6 мільйона сонячних батарей, які за нинішньої безхмарної погоди здатні виробляти навіть більше енергії, ніж вітрогенератори. У будь-якому випадку можна не сумніватися: після такого літа відновлювальна енергетика за підсумками 2018 року вже точно вийде, як і передбачали експерти, на перше місце в енергетиці ФРН.

Тож дуже далекоглядними виявилися усі ті, хто свого часу у "дощовій і туманній Німеччини" почав будувати сонячні електростанції і встановлювати фотовольтаїку на дахах своїх будинків. "Простоювати" фотоелементам не доводиться. І хоча літо, подібне нинішньому, навряд чи повториться скоро, але в умовах глобального потепління нетипові для цих широт тривалі періоди з безхмарним небом і аномальною спекою повторюватимуться дедалі частіше, переконані місцеві вчені.

Фермери, городники і лісничі замислились

Усе це тягне за собою структурні зміни, які не дуже впадають в очі, і в інших галузях економіки, особливо, у сільському господарстві. Так, німецькі фермери і городники дедалі частіше переходять на культури і сорти, більш пристосовані до спеки та сухості.

Деякі господарства навіть почали експериментувати з такими теплолюбними тропічними рослинами, як батат (солодка картопля) або фізаліс, а винороби починають опановувати менш сонячні схили, які вважалися раніше непривабливими. Разом з тим вирощування, скажімо, салату Айсберг або капусти, які потребують прохолоди, переміщується далі на північ країни. До того ж аграрії замислюються про те, як скористатися тривалістю вегетаційного періоду, яка у Німеччині збільшується.

Зміна клімату, що супроводжується підвищенням середніх температур і такими дедалі частішими явищами, як от екстремальні зливи і буревії, привнесе зміни й у лісове господарство країни. У Німеччині ставлять на цілеспрямоване формування змішаних лісів, оскільки вони, на відміну від хвойних або листяних, краще дужають шкідників у посушливі періоди та більш успішно протистоять штормовому вітрові.

Перспектива повторення тривалих спекотних періодів потребує також змін у містобудівних концепціях: потрібно, наприклад, збільшити число зелених насаджень у великих містах, у тому числі і на дахах будинків.

Однак це все - багаторічні тренди. Що ж стосується безпосередніх наслідків спеки для економіки Німеччини цього року, то поки можна виходити з того, що на ВВП країни вона суттєво не вплине, оскільки негативні ефекти в одних галузях, швидше за все, компенсуються позитивними в інших. Утім, якщо у серпні посуха продовжиться і призведе до більш серйозного неврожаю, ніж поки прогнозується, то на німецьких споживачів чекає зростання цін на продукти харчування.