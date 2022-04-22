У Мілані заборонили палити в радусі 10 метрів до іншої людини (21.01.2021)

У Мілані вступило в силу обмеження на паління в громадських місцях - навіть на відкритому повітрі. Тепер закурити сигарету можна буде лише, відійшовши від найближчої людини не менше, ніж на 10 метрів, інакше доведеться сплатити від 40 до 240 євро штрафу.