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Мілан

Франція передасть Україні важку артилерію - Макрон

Франція передасть Україні важку артилерію - Макрон 22.04.2022

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передає Україні протитанкові ракетні комплекси "Мілан" та самохідні гаубиці "Цезар".

Андрія Шевченка звільнили з італійського Дженоа

Андрія Шевченка звільнили з італійського "Дженоа" 15.01.2022

Італійський футбольний клуб "Дженоа" звільнив Шевченка з посади тренера після двох місяців роботи. За цей час команда здобула одну перемогу в 11 матчах.

Дизайнерські вулики для бджіл у Мілані (27.04.2021) 27.04.2021

У Мілані розміщують дизайнерські вулики для одного мільйона медоносних бджіл. Жителі міста також матимуть змогу відвідувати заняття з бджільництва у громадському парку серед вуликів. За словами організаторів, людям є чого повчитися у бджіл.

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу 15.03.2021

Рівень народжуваності в Італії і так був одним із найнижчих у Європі. Пандемія коронавірусу, схоже, лише посилила цей тренд. У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.

У Мілані заборонили палити в радусі 10 метрів до іншої людини (21.01.2021) 21.01.2021

У Мілані вступило в силу обмеження на паління в громадських місцях - навіть на відкритому повітрі. Тепер закурити сигарету можна буде лише, відійшовши від найближчої людини не менше, ніж на 10 метрів, інакше доведеться сплатити від 40 до 240 євро штрафу.
Басманний суд Москви постановив заочно арештувати Марківа

Басманний суд Москви постановив заочно арештувати Марківа 11.12.2020

Басманний суд санкціонував заочний арешт Віталія Марківа після оголошення нацгвардійця у міжнародний розшук російськими слідчими за обвинуваченням у вбивстві.
Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості

Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості 03.11.2020

Володимир Зеленський привітав рішення суду Мілана звільнити Віталія Марківа. 4 листопада нацгвардієць повернеться в Україну.
Коронавірус: в Італії другий день поспіль рекорд - нині понад 19 тисяч заражень

Коронавірус: в Італії другий день поспіль рекорд - нині понад 19 тисяч заражень 23.10.2020

Італійські органи охорони здоров'я зафіксували впродовж останніх 24 годин понад 19 тисяч випадків зараження коронавірусом - небачений дотепер показник. Утім, число летальних випадків дещо зменшилося.
В Італії госпіталізували Берлусконі через зараження коронавірусом

В Італії госпіталізували Берлусконі через зараження коронавірусом 04.09.2020

Експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували "в якості запобіжного заходу" через інфікування коронавірусом. У його партії запевнили, що немає причин для хвилювання щодо здоров'я 83-річного політика.

"Фарширована" кава: кокаїн у кавових зернах (21.07.2020) 21.07.2020

Каву, яку "нафарширували" кокаїном, намагалися доправити з Колумбії до Італії. Білий порошок містився у 500 кавових зернах. Товар виявили в аеропорту Мілана.

Епідемія COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів

Епідемія COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів 24.03.2020

Оскільки міста по всьому світу перебувають у стані часткової або повної ізоляції через спалах коронавірусу, служби доставки стали своєрідною дошкою порятунку як для клієнтів, так і для ресторанів.
Коронавірус: Туристичні пам'ятки Європи без туристів (фотогалерея)

Коронавірус: Туристичні пам'ятки Європи без туристів (фотогалерея) 20.03.2020

Через пандемію коронавірусу в багатьох місцях в Європі, які зазвичай переповнені туристами, зараз зовсім порожньо. Як це виглядає - у фотогалереї DW.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів 20.03.2020

Через пандемію коронавірусу в багатьох місцях в Європі, які зазвичай переповнені туристами, зараз зовсім порожньо. Як це виглядає - у фотогалереї DW.
Коронавірус в Італії: За добу померло ще 133 людини

Коронавірус в Італії: За добу померло ще 133 людини 08.03.2020

Кількість смертельних випадків від COVID-19 в Італії продовжує зростати - лише за останню добу в країні померло 133 особи. Тим часом багато людей намагаються виїхати з регіонів, в яких уряд країни запровадив карантин.
Італія запровадила карантин на півночі країни через коронавірус

Італія запровадила карантин на півночі країни через коронавірус 08.03.2020

Уряд Італії ізолював низку провінцій на півночі через коронавірус. Серед міст, на які поширюються обмеження, опинилася також Венеція та Мілан. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 3 квітня.
Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея)

Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея) 04.03.2020

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
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