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У Мілані розміщують дизайнерські вулики для одного мільйона медоносних бджіл. Жителі міста також матимуть змогу відвідувати заняття з бджільництва у громадському парку серед вуликів. За словами організаторів, людям є чого повчитися у бджіл.
У Мілані вступило в силу обмеження на паління в громадських місцях - навіть на відкритому повітрі. Тепер закурити сигарету можна буде лише, відійшовши від найближчої людини не менше, ніж на 10 метрів, інакше доведеться сплатити від 40 до 240 євро штрафу.
По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.