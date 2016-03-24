 Мік Джаггер успішно переніс операцію на серці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Мік Джаггер успішно переніс операцію на серці

Фронтмен гурту Rolling Stones Мік Джаггер написав у Twitter, що він одужує після операції на серці.

Мік Джаггер, фронтмен Rolling Stones

Мік Джаггер подякував усім за "повідомлення підтримки"

Рок-зірка і лідер гурту Rolling Stones Мік Джаггер запевнив, що він почувається краще і поступово одужує після операції на серці. Про це сам Джаггер написав у Twitter у п'ятницю, 5 квітня.

Він також подякував усім за повідомлення підтримки, а співробітникам клініки - за "чудову роботу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що 75-річний британський співак цього тижня переніс у клініці у Нью-Йорку операцію з заміни штучного серцевого клапану. Втім, ані Джаггер, ані його представники не надали жодних деталей щодо хірургічної операції, запевнивши лише, що вона пройшла добре.

Потреба у операції змусила Джаггера та Rolling Stones перенести усі концерти північноамериканського туру, перші виступи в рамках якого мали б відбутися вже у квітні.

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