На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний трибунал з морського права".

Міжнародний трибунал ООН з морського права (МТМП) є незалежним судовим органом. При розгляді суперечок МТМП керується Конвенцією з морського права. Штаб-квартира МТМП розташована в Гамбурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.