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Міжнародний трибунал з морського права

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний трибунал з морського права".

Міжнародний трибунал ООН з морського права (МТМП) є незалежним судовим органом. При розгляді суперечок МТМП керується Конвенцією з морського права. Штаб-квартира МТМП розташована в Гамбурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна передасть меморандум до Міжнародного морського трибуналу ООН

Україна передасть меморандум до Міжнародного морського трибуналу ООН 22.05.2020

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум череззахоплення РФ українських моряків і кораблів. Дмитро Кулеба наголосив, що їхня мета - домогтися справедливості через порушення РФ конвенції ООН.
Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН

Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН 21.05.2020

Президент України уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну в Міжнародному суді і трибуналах Організації Об'єднаних Націй.
ФСБ призупинило слідство щодо українських моряків - адвокат

ФСБ призупинило слідство щодо українських моряків - адвокат 27.01.2020

Слідчі ФСБ призупинили попереднє слідство у справі українських військових моряків, однак це не означає зняття з них звинувачень, повідомив Микола Полозов.
Cлідство у справі українських моряків у РФ триває - адвокат

Cлідство у справі українських моряків у РФ триває - адвокат 27.11.2019

Слідство у кримінальній справі моряків, затриманих у 2018 році в Керченській протоці, яких РФ мала звільнити на підставі рішення міжнародного трибуналу, триває, заявив у Москві їхній адвокат.
Росія маніпулює виконанням рішення трибуналу ООН з морського права - МЗС України

Росія маніпулює виконанням рішення трибуналу ООН з морського права - МЗС України 26.06.2019

Москва запропонувала Києву продовжити кримінальне переслідування українських моряків відповідно до законодавства РФ. До 25 червня Росія мала повідомити трибуналу ООН про виконання його рішення.
У Гаазі розпочалися попередні слухання за позовом України про порушення Росією морського права

У Гаазі розпочалися попередні слухання за позовом України про порушення Росією морського права 10.06.2019

Попередній розгляд позову України до Росії про порушення морського права у Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці розпочався в міжнародному третейському суді в Гаазі.

Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків

Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків 02.06.2019

Українське міністерство закордонних справ звернулося до зовнішньополітичних відомств дружніх країн з вимогою тиснути на Росію задля звільнення затриманих моряків, повідомив його очільник Павло Клімкін.
Глава МЗС ФРН вимагає від Росії звільнити українських моряків

Глава МЗС ФРН вимагає від Росії звільнити українських моряків 30.05.2019

Утримання Росією українських моряків після того, як Міжнародний трибунал із морського права наказав звільнити їх, є незаконним, наголосив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час візиту до Києва.
Суд у Москві залишив українських моряків під вартою

Суд у Москві залишив українських моряків під вартою 27.05.2019

Московський міський суд відхилив апеляцію адвокатів українських військових моряків і залишив їх під вартою до кінця липня.
Попри рішення трибуналу Москва відмовляється звільнити українських моряків

Попри рішення трибуналу Москва відмовляється звільнити українських моряків 27.05.2019

РФ не змінить свою позицію щодо звільнення українських військових моряків, яких захопили в Керченській протоці. Їхню долю вирішить суд, заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Київ вимагатиме гамбурзьких санкцій проти РФ, якщо вона не звільнить моряків

Київ вимагатиме "гамбурзьких" санкцій проти РФ, якщо вона не звільнить моряків 26.05.2019

Якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права та не поверне Україні три кораблі та 24 моряків, Київ буде просувати ідею нових санкцій проти Москви, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити українських моряків

Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити українських моряків 25.05.2019

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків.
Як Україна через суд хоче змусити Росію звільнити моряків

Як Україна через суд хоче змусити Росію звільнити моряків 10.05.2019

Україна просить Міжнародний трибунал з морського права зобов'язати Росію звільнити захоплених поблизу Керченської протоки кораблі та українських моряків. Рішення очікується вже 25 травня. Репортаж DW з Гамбурга.
Трибунал у Гамбурзі має оголосити рішення за позовом України проти Росії 25 травня

Трибунал у Гамбурзі має оголосити рішення за позовом України проти Росії 25 травня 10.05.2019

Голова Міжнародного трибуналу з морського права заявив, що рішення за позовом України проти Росії у справі захоплених моряків варто очікувати 25 травня.

Україна в трибуналі з морського права вимагає від Росії звільнення моряків

Україна в трибуналі з морського права вимагає від Росії звільнення моряків 10.05.2019

Слухання за позовом України проти Росії у Керченській справі розпочалося в Міжнародному трибуналі з морського права. Київ закликав застосувати проти Москви тимчасові заходи.
Німецький експерт про керченську справу: Росія сама собі створила юридичну проблему

Німецький експерт про керченську справу: Росія сама собі створила юридичну проблему 10.05.2019

Міжнародний трибунал з морського права першим з міжнародних інстанцій розгляне справу захоплених Росією українських суден і моряків. DW поговорила з німецьким експертом з морського права Александером Прельсом.
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