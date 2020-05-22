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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний трибунал з морського права".
Міжнародний трибунал ООН з морського права (МТМП) є незалежним судовим органом. При розгляді суперечок МТМП керується Конвенцією з морського права. Штаб-квартира МТМП розташована в Гамбурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права та не поверне Україні три кораблі та 24 моряків, Київ буде просувати ідею нових санкцій проти Москви, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Міжнародний трибунал з морського права першим з міжнародних інстанцій розгляне справу захоплених Росією українських суден і моряків. DW поговорила з німецьким експертом з морського права Александером Прельсом.