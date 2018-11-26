Міжнародний союз біатлоністів підозрює в допінгу чотирьох атлетів із Росії

Міжнародний союз біатлоністів продовжує розслідувати вживання допінгу атлетами з Росії.
Російські біатлоністи Євген Устюгов, Світлана Слєпцова, Олександр Пєчонкін та Олександр Чєрнишов могли порушувати антидопінгові правила. Про це повідомив Міжнародний союз біатлоністів (IBU) у п'ятницю, 30 листопада.
Підозри ґрунтуються на аналізі даних 2012-2015 років із бази московської системи управління лабораторною інформацією та слідчого відділу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), а також на інформації зі звіту Макларена.
Серед цих атлетів лише Олександр Пєчонкін нині бере участь у змаганнях. Тепер його тимчасово відсторонили. Усім чотирьом спортсменам нададуть можливість виступити під час слухань в антидопінговому органі Міжнародного союзу біатлоністів. Тим часом експерти організації продовжують розслідувати ймовірне вживаня допінгу з боку інших російських біатлоністів.
Раніше Союз біатлоністів Росії втратив повноцінне членство в IBU через допінговий скандал.
Незалежна комісія при міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) класифікувала країни світу за "допінг-ризиком". Україна опинилась серед країн з найвищим ризиком вживання спортсменами допінгу. (09.11.2018)
Всесвітнє антидопінгове агентство поновило в правах відповідне російське агенство. Водночас РУСАДА висунули жорсткі умови поновлення акредитації. (20.09.2018)
Громадяни РФ планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. Раніше розвідслужба Швейцарії застерігала від атак РФ на міжнародні установи в країні. (23.10.2018)
У поле зору слідчих потрапили президент та генеральна секретарка союзу. Ініціатором розслідування виступило Всесвітнє антидопінгове агентство. (11.04.2018)