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Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ)

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) - міжнародна мережа журналістів-розслідувачів, яка базується у Вашингтоні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ICIJ". Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, або англійською – The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), є міжнародною мережею журналістів-розслідувачів. Штаб-квартира ICIJ розташована у Вашингтоні. Ця мережа охоплює понад 200 журналістів з понад 70 країн, які займаються такими темами як міжнародна злочинність та корупція. Серед найбільш резонансних викриттів ICIJ стали оприлюднення в квітні 2016 року так званих "Панамських документів, а в листопаді 2017 року - так званих "Райських документів". Ідеться про конфіденційні папери з архівів юридичних компаній, які містять інформацію про податкові оборудки та резонансні ділові контакти понад високопосадових осіб з усього світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів

Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів 11.01.2018

Апеляційний суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів у справі про оприлюднення документів щодо ухилення від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.
П'ять відмінностей між Райськими і Панамськими документами

П'ять відмінностей між "Райськими" і "Панамськими документами" 07.11.2017

Світ обговорює "Райські документи" - історії ухилення великих міжнародних компаній і відомих політиків від податків. Пояснюємо, чим відрізняється нова порція викриттів від попередніх.
Райські документи: нові податкові схеми для світової еліти

"Райські документи": нові податкові схеми для світової еліти 06.11.2017

У понад 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. Серед причетних - посадовці з адміністрації Трампа та екс-канцлер Німеччини. Знайшлися у досьє й українці.
Райські документи: журналісти оприлюднили новий масив компромату

"Райські документи": журналісти оприлюднили новий масив компромату 05.11.2017

Журналісти-розслідувачі вивчили понад 13 мільйонів документів і оприлюднили новий масив компромату на впливових осіб. За масштабами його можна порівняти з "Панамськими документами".

Панамські документи: кримінальні справи по всьому світу, в Україні - жодної

"Панамські документи": кримінальні справи по всьому світу, в Україні - жодної 02.12.2016

У 79 країнах світу офшорний скандал із "панамськими документами" призвів до обшуків, перевірок чи розслідувань. Попри ім'я президента серед фігурантів скандалу реакції з України - жодної.
Панамські документи: банки ФРН - у полі зору журналістів

"Панамські документи": банки ФРН - у полі зору журналістів 04.04.2016

У матеріалах, оприлюднених Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) та його партнерами у ЗМІ, фігурують також десятки імен світових лідерів, наближених до них осіб та знаменитостей.
Хто стоїть за оприлюдненням Offshore Leaks?

Хто стоїть за оприлюдненням Offshore Leaks? 07.04.2013

Публікацію у межах проекту Offshore Leaks даних про осіб, причетних до ухиляння від сплати податків, називають сенсацією року. Проте що за організація стоїть за оприлюдненням даних, отриманих від анонімного джерела?