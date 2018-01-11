Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) - міжнародна мережа журналістів-розслідувачів, яка базується у Вашингтоні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ICIJ". Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, або англійською – The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), є міжнародною мережею журналістів-розслідувачів. Штаб-квартира ICIJ розташована у Вашингтоні. Ця мережа охоплює понад 200 журналістів з понад 70 країн, які займаються такими темами як міжнародна злочинність та корупція. Серед найбільш резонансних викриттів ICIJ стали оприлюднення в квітні 2016 року так званих "Панамських документів, а в листопаді 2017 року - так званих "Райських документів". Ідеться про конфіденційні папери з архівів юридичних компаній, які містять інформацію про податкові оборудки та резонансні ділові контакти понад високопосадових осіб з усього світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.