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Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Міжнародний валютний фонд - спеціалізована кредитно-фінансова установа ООН.

Головне завдання Міжнародного валютного фонду (МВФ) полягає в забезпеченні кредитами країн, які не мають достатньо валютних резервів й опинились в умовах дефіциту платіжного балансу. МВФ було створено в грудні 1945-го року. Нині Міжнародний валютний фонд нараховує 189 країн-членів. Кожна країна-член зобов'язана платити внески до МВФ, розмір яких розраховується з огляду на національний економічний потенціал. Це надає право цим країнам при потребі позичати гроші. Штаб-квартира МВФ розташована у Вашингтоні.

Маріуполь може стати червоною лінією в переговорах з Росією - Кулеба

Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією - Кулеба 17.04.2022

Завершився 53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями неділі, 17 квітня.
Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ

Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ 15.04.2022

Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.
Греція виплатила останній транш боргу МВФ

Греція виплатила останній транш боргу МВФ 05.04.2022

Греція повністю виплатила борг Міжнародному валютному фонду на два роки раніше запланованого терміну. Глава боргової кризи тепер "закрита".
Головний прокурор Гаазького трибуналу почав роботу в Україні - Зеленський

Головний прокурор Гаазького трибуналу почав роботу в Україні - Зеленський 16.03.2022

21-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 16 березня.
Кулеба й Лавров зустрілися в Туреччині за посередництва Чавушоглу

Кулеба й Лавров зустрілися в Туреччині за посередництва Чавушоглу 10.03.2022

15-й день війни Росії проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 10 березня.
МВФ затвердив 1,4 мільярда термінової фіндопомоги Україні

МВФ затвердив 1,4 мільярда термінової фіндопомоги Україні 10.03.2022

Підтримка Києву надаватиметься у рамках Інструменту швидкого фінансування для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.
МВФ планує надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги

МВФ планує надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги 09.03.2022

Ці кошти спрямують на те, щоб допомогти Україні впоратися з потрясінням, викликаним розв'язаною РФ війною, повідомила виконавча директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
В Україні розпочинає роботу місія МВФ

В Україні розпочинає роботу місія МВФ 23.02.2022

Для перегляду виконання програми "Стенд-бай" місія МВФ починає роботу в Україні. Усі робочі зустрічі в межах роботи місії передбачаються в онлайн-форматі.
США дадуть Україні кредитні гарантії до мільярда доларів

США дадуть Україні кредитні гарантії до мільярда доларів 15.02.2022

Уряд США надасть Україні гарантію суверенної позики до одного мільярда доларів на підтримку економічних реформ і подальшої співпраці з МВФ.

Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні 11.02.2022

Рада Євросоюзу підтримала пропозицію нової програми макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про кредити на вигідних умовах у розмірі 1,2 мільярда євро. Програму ще має затвердити Європарламент.
МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу

МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу 25.11.2021

За оцінкою МВФ, після запуску "Північного потоку-2" і до закінчення контракту з "Газпромом" Україна до 2024 року щорічно втрачатиме 1,2 мільярда доларів плати за транзит російського газу.
МВФ оприлюднив умови нових траншів для України

МВФ оприлюднив умови нових траншів для України 24.11.2021

Україна отримала другий транш кредиту від МВФ у майже 700 мільйонів доларів. Умовами для нових траншів є, зокрема, обрання нових голів САП та НАБУ, а також наглядових рад "Нафтогазу, "Енергоатому" та "Укренерго".
Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів кредиту

Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів кредиту 23.11.2021

Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні майже 700 мільйонів доларів - другого траншу кредиту. Кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.
Талібан почав платити зарплати держслужбовцям в Афганістані

"Талібан" почав платити зарплати держслужбовцям в Афганістані 20.11.2021

В Афганістані "Талібан" оголосив про поновлення виплат заробітної плати державним службовцям після трьох місяців затримки.
Денис Шмигаль: Україна отримає 600 мільйонів євро кредиту від ЄС у листопаді

Денис Шмигаль: Україна отримає 600 мільйонів євро кредиту від ЄС у листопаді 24.10.2021

У Єврокомісії погодили виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 мільйонів ще у вересні. Очікувалось, що кошти надійдуть протягом жовтня.
Україна наблизилася до нового траншу від МВФ у 700 мільйонів доларів

Україна наблизилася до нового траншу від МВФ у 700 мільйонів доларів 18.10.2021

Якщо Україна виконуватиме домовленості, узгоджені з місією МВФ, то результати перегляду програми stand by Виконавча рада фонду може розглянути вже у листопаді. Київ має отримати новий транш у 700 мільйонів доларів.
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