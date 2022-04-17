Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Міжнародний валютний фонд - спеціалізована кредитно-фінансова установа ООН.

Головне завдання Міжнародного валютного фонду (МВФ) полягає в забезпеченні кредитами країн, які не мають достатньо валютних резервів й опинились в умовах дефіциту платіжного балансу. МВФ було створено в грудні 1945-го року. Нині Міжнародний валютний фонд нараховує 189 країн-членів. Кожна країна-член зобов'язана платити внески до МВФ, розмір яких розраховується з огляду на національний економічний потенціал. Це надає право цим країнам при потребі позичати гроші. Штаб-квартира МВФ розташована у Вашингтоні.