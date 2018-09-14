 Міжнародна слідча група перевірить інформацію Москви щодо збиття MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Міжнародна слідча група перевірить інформацію Москви щодо збиття MH17

Міжнародна слідча група перевірить дані РФ щодо збиття Boeing рейсу MH17, коли отримає відповідну інформацію. Утім, слідчі та Київ нагадали про неправдиву інформацію, оприлюднену раніше Москвою щодо катастрофи.

Уламки літака Boeing рейсу МН17 на Донбасі

Уламки літака Boeing рейсу МН17 на Донбасі

Міжнародна спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 взяла до відома інформацію міноборони Росії, що ракета, з якої у 2014 році над Донбасом було збито літак, нібито має українське походження. Про це йдеться у заяві слідчої групи, опублікованій у понеділок, 17 вересня, на сайті державної прокуратури Нідерландів.

Слідча група повідомила, що у травні цього року вона надсилала запит на інформацію щодо номерів на кількох виявлених компонентах ракети. Утім, Росія не надала відповіді по суті, як і на інші запити у 2016-2018 роках. У серпні цього року РФ письмово повідомила, що JIT не повинна подавати додаткові запити на отримання відповідних доказів. JIT зазначила, що вивчить усю надану Росією інформацію після того, як отримає відповідні документи. Росія повинна надати їх відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Водночас у слідчій групі стверджують, що раніше міністерство оборони РФ надавало неправдиві дані щодо катастрофи літака. Зокрема, так було щодо ймовірної присутності винищувача  неподалік від літака рейсу MH17 на радіолокаційних зображеннях, якого там не було.

Тим часом секретар Ради безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявив у відповідь на обвинувачення з боку РФ, що російському військово-політичному керівництву не вдасться сховатися від відповідальності за збитий Boeing. "На моїй пам'яті це, мабуть, дев'ята або десята версія, яку намагаються нав'язати світовій громадськості російські військові і політики, щоб приховати свою причетність до цього страшного злочину", - зазначив Турчинов 17 вересня, повідомила прес-служба РНБО.

Він нагадав, що раніше в РФ заявляли про іспанського диспетчера, який нібито бачив на радарі український штурмовик, що наближається до Boeing, і випущені ракети "повітря-повітря", і про так званого колишнього військового, якого нібито було збито на аеродромі, звідки злітав український винищувач. "Ці брудні фантазії, брудні фейки мають лише одну мету - приховати справжніх злочинців", - зазначив Турчинов.

17 вересня міністерство оборони Росії заявило, що ракета зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук", котра 2014 року збила малайзійський Boeing-777 рейсу MH17, з 1986 року перебувала в Україні. За його даними, цю ракету виробили 1986 року в місті Долгопрудний поблизу Москви.

DW.COM

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні закликала Росію співпрацювати у рамках розслідування катастрофи рейсу MH17 над Донбасом. (17.07.2018)

Ракета ЗРК "Бук", що 2014 року збила малайзійський Boeing рейсу MH17, з 1986 року перебувала в Україні, повідомили в міноборони РФ. У Києві цю версію назвали "фейком". (17.09.2018)

Одразу після випуску з заводу ракету нібито відправили до міста Теребовлі Тернопільської області до 223-ї зенітно-ракетної бригади, на озброєнні якої перебували ЗРК "Бук". Після розпаду Радянського Союзу бригада на територію РФ не виводилася і була включена до складу Збройних сил України, стверджують у міноборони РФ.

Нагадаємо, 24 травня цього року Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Літак було збито 17 липня 2014 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу.

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