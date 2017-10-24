Міжнародна парламентська стипендія (IPS)

Міжнародна парламентська стипендія для для стажування в німецькому Бундестазі - IPS.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "IPS". У рамках "Міжнародної парламентської стипендії" випускники вищих навчальних закладів з країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, Франції, Ізраїлю, США та арабського світу можуть пройти практику в німецькому Бундестазі. Серед стипендіатів регулярно є й українці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.