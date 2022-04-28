Міжнародна космічна станція (МКС)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Російські солдати тримали в одному з підвалів у Бучі близько 25 дівчат та регулярно ґвалтували їх, розповіла уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова. Правозахисниці кажуть про тисячі випадків зґвалтувань російськими військовими в Україні. Ось кілька історій постраждалих.
Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.