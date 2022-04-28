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Міжнародна космічна станція (МКС)

Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал

Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал 28.04.2022

ПАРЄ просить прокурора МКС якнайшвидше завершити слідства за найбільш кричущими злочинами, імовірно скоєними російськими військовими в Україні, і видати ордер на арешт обвинувачених.

Зґвалтування як зброя війни: історії постраждалих українок (13.04.2022) 13.04.2022

Російські солдати тримали в одному з підвалів у Бучі близько 25 дівчат та регулярно ґвалтували їх, розповіла уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова. Правозахисниці кажуть про тисячі випадків зґвалтувань російськими військовими в Україні. Ось кілька історій постраждалих.
NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні

NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні 15.03.2022

Незважаючи на вторгнення військ РФ в Україну, спільну роботу на Міжнародній космічній станції будуть продовжувати, заявив представник NASA Джоель Монтальбано.
МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України

МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України 03.03.2022

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі ініціював розслідування воєнних злочинів РФ під час вторгнення до України.

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС 20.02.2022

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.
NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році

NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році 02.02.2022

Міжнародну космічну станцію можуть відвести з орбіти у січні 2031 після завершення терміну її експлуатації. Не виключається варіант затоплення.
Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН

Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН 13.01.2022

Німецький суд засудив до довічного позбавлення волі колишнього полковника спецслужб Сирії. У чому унікальність судового процесу, що відбувся за 4000 кілометрів від місця злочину.

Японські туристи полетіли на Міжнародну космічну станцію

Японські туристи полетіли на Міжнародну космічну станцію 08.12.2021

Японські бізнесмен та продюсер на російському космічному кораблі "Союз МС-20" відправилися на Міжнародну космічну станцію. Вони повернуться на Землю через 12 днів.
У НАТО назвали безвідповідальним знищення Росією супутника на орбіті

У НАТО назвали "безвідповідальним" знищення Росією супутника на орбіті 16.11.2021

В НАТО та США заявляють, що тисячі уламків орбітального сміття, які утворилися у космосі внаслідок знищення Росією свого супутника, загрожують безпеці астронавтів та діючим супутникам.
Життя астронавтів: сім відповідей на гарячі запитання (фотогалерея)

Життя астронавтів: сім відповідей на "гарячі" запитання (фотогалерея) 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС

З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС 11.11.2021

Запуск корабля американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту здійснено з використанням важкої ракети-носія Falcon 9 з мису Канаверал.
199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС

199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС 09.11.2021

Четверо учасників другої регулярної місії приватної компанії SpaceX успішно повернулись на Землю. Корабель Crew Dragon сів на воду біля берегів Флориди.

Російська знімальна група повернулася на Землю з МКС

Російська знімальна група повернулася на Землю з МКС 17.10.2021

Російська знімальна група успішно повернулася на Землю після 12 днів роботи на Міжнародній космічній станції. Там знімали фільм - "космічну драму" про лікарку, яка рятуватиме життя космонавта.

SpaceX вперше відправила у космос туристів (16.09.2021) 16.09.2021

Не астронавти, а туристи. Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправила у космос повністю приватний екіпаж. Мета місії - зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні, що лікує рак.

Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році?

Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році? 24.06.2021

Чергова кампанія Європейського космічного агентства з набору кандидатів до загону астронавтів завершена. У конкурсі вперше беруть участь і люди з обмеженими можливостями здоров'я.
Ілон Маск пропонує створити міжнародну базу на Місяці і місто на Марсі

Ілон Маск пропонує створити міжнародну базу на Місяці і місто на Марсі 21.05.2021

Логічно, що продовженням проєкту МКС стане створення міжнародних баз на Місяці і міста на Марсі, вважає засновник SpaceX Ілон Маск.
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