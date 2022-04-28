Міжнародна космічна станція (МКС)

Зґвалтування як зброя війни: історії постраждалих українок (13.04.2022)

Російські солдати тримали в одному з підвалів у Бучі близько 25 дівчат та регулярно ґвалтували їх, розповіла уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова. Правозахисниці кажуть про тисячі випадків зґвалтувань російськими військовими в Україні. Ось кілька історій постраждалих.