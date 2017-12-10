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Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN)

Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN) - міжнародна ініціатива, яка виступає за ядерне роззброєння.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ICAN". До Міжнародної кампанії за відмову від ядерної зброї (ICAN) приєдналось 468 організацій зі 101 держави світу. 2017 року ICAN стала лауреатом Нобелівської премії миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Осло вручили Нобелівську премію миру

В Осло вручили Нобелівську премію миру 10.12.2017

Нобелівську премію миру вручили Міжнародній кампанії за відмову від ядерної зброї. Церемонія відбулася традиційно в день смерті Альфреда Нобеля.

Кому і за що дали нобелівську премію миру (06.10.2017) 06.10.2017

Нобелівську премію миру дали організації, яка веде компанію за відмову від ядерної зброї її повне знищення.
Антиядерні ідеалісти з Нобелівською премією миру

Антиядерні ідеалісти з Нобелівською премією миру 06.10.2017

Про Міжнародну кампанію за відмову від ядерної зброї (ICAN) до отримання Нобелівської премії миру знали хіба що військові експерти.

Коментар: Рішення про вручення Нобелівської премії миру - правильне

Коментар: Рішення про вручення Нобелівської премії миру - правильне 06.10.2017

Нобелівську премію миру 2017 року присудили міжнародній кампанії за ліквідацію ядерних озброєнь. Це - правильне рішення в потрібний момент, вважає оглядач DW Мартін Муно.
Нобелівську премію миру здобули борці за ядерне роззброєння

Нобелівську премію миру здобули борці за ядерне роззброєння 06.10.2017

215 осіб та 103 організації висувалися на здобуття Нобелівської премії миру у 2017 році. Її присуджено Міжнародній кампанії за відмову від ядерної зброї (ICAN).

За що ICAN дали Нобелівську премію миру (06.10.2017) 06.10.2017

Нобелівську премію миру отримала "Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї", або ICAN. Вона охоплює неурядові організації з близько 100 країн світу.