Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN) - міжнародна ініціатива, яка виступає за ядерне роззброєння.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ICAN". До Міжнародної кампанії за відмову від ядерної зброї (ICAN) приєдналось 468 організацій зі 101 держави світу. 2017 року ICAN стала лауреатом Нобелівської премії миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.