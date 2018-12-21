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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "міграційний пакт ООН".
Міграційний пакт ООН, повна назва якого "Всесвітінй пакт за безпечну, впорядковану й врегульовану міграцію", ухвалили в грудні 2018 року на конференції ООН у Марракеші (Марокко). Серед головних цілей угоди - боротьба з нелегальною міграцією і впорядкування міграційних потоків у світі. Документ не носить юридично зобов'язувачого харакеру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.