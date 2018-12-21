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Міграційний пакт ООН

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "міграційний пакт ООН".

Міграційний пакт ООН, повна назва якого "Всесвітінй пакт за безпечну, впорядковану й врегульовану міграцію", ухвалили в грудні 2018 року на конференції ООН у Марракеші (Марокко). Серед головних цілей угоди - боротьба з нелегальною міграцією і впорядкування міграційних потоків у світі. Документ не носить юридично зобов'язувачого харакеру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Король Бельгії прийняв відставку прем'єра

Король Бельгії прийняв відставку прем'єра 21.12.2018

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель виконуватиме обов'язки глави уряду до виборів у травні 2019 року. Раніше уряд висловив йому недовіру.
Генасамблея ООН ухвалила міграційний пакт

Генасамблея ООН ухвалила міграційний пакт 20.12.2018

Міграційний пакт ООН не є юридично зобов'язувальним актом і не порушує суверенітет держав, наголосила президентка Генасамблеї ООН. Документ схвалили 152 країни, п'ять виступили проти.
Король Бельгії не визначився щодо відставки прем'єр-міністра

Король Бельгії не визначився щодо відставки прем'єр-міністра 19.12.2018

Напередодні Шарль Мішель подав монарху прохання про відставку після того, як бельгійський парламент висловив йому недовіру. Урядовий криза в Бельгії стала наслідком незгоди щодо міграційного пакту ООН.
Прем'єр-міністр Бельгії подав у відставку на тлі урядової кризи

Прем'єр-міністр Бельгії подав у відставку на тлі урядової кризи 18.12.2018

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель на тлі урядової кризи в країні заявив, що піде з посади. Перед цим парламент країни висловив йому вотум недовіри.
Генеральна Асамблея ООН остаточно схвалила міграційний пакт

Генеральна Асамблея ООН остаточно схвалила міграційний пакт 17.12.2018

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН 181 країна-член підтримала міграційний пакт, який має на меті покращити координацію зусиль щодо порятунку та інтеграції біженців.
Акція проти міграційного пакту ООН у Брюсселі: затримано 70 осіб

Акція проти міграційного пакту ООН у Брюсселі: затримано 70 осіб 16.12.2018

Після акції протесту проти міграційного пакту ООН у Брюсселі кілька сотень демонстрантів почали жбурляти каміння у будівлю Єврокомісії. У відповідь поліція застосувала силу і затримала майже 70 активістів.

Майбутній уряд Бразилії відмовиться від міграційного пакту ООН

Майбутній уряд Бразилії відмовиться від міграційного пакту ООН 11.12.2018

Уряд новобораного президента Бразилії Жаіра Болсонару "відсторониться" від участі у міграційному акті ООН, повідомив майбутній голова МЗС Бразилії. Країни світу ухвалили пакт 10 грудня у Марракеші.

Про що насправді йдеться у міграційному пакті ООН

Про що насправді йдеться у міграційному пакті ООН 10.12.2018

На саміті у Маракеші 10-11 грудня країни ООН схвалили міграційний пакт. Деякі лідери відмовились, завивши, що документ шкодить суверенітету держав. Але чи так це?
Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко

Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко 10.12.2018

На початку дводенної конференції у Марокко лідери країн світу ухвалили міграційний пакт ООН. Деякі країни ЄС і світу відмовились підтримати документ.
Маас: Міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції

Маас: Міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції 09.12.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції. Він закликає країни світу долучитися до пакту, що має бути ухвалений на конференції у Марокко 10-11 грудня.
Урядова криза в Бельгії: прем'єр оголосив про роботу уряду меншості

Урядова криза в Бельгії: прем'єр оголосив про роботу уряду меншості 09.12.2018

Після того, як найбільша фламандська партія N-VA залишила урядову коаліцію, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель має формувати уряд меншості. Причина урядової кризи - міграційний пакт ООН, проти якого виступає N-VA.
Єврокомісія вимагає від усіх країн ЄС підписати міграційний пакт ООН

Єврокомісія вимагає від усіх країн ЄС підписати міграційний пакт ООН 03.12.2018

Єврокомісія не вбачає причин відмовлятися від підписання міграційного пакту ООН, оскільки він не має юридично зобов'язувальної сили. А відмова від угоди матиме негативний вплив на глобальний контроль за міграцією.
Польща та Ізраїль не підтримають міграційний пакт ООН

Польща та Ізраїль не підтримають міграційний пакт ООН 20.11.2018

До клубу країн, котрі відмовляються підписувати пакт ООН про міграцію, приєдналися Польща та Ізраїль. Обидві країни вказують на необхідність захищати кордони від нелегальних мігрантів.