Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко

Ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили в понеділок, 10 грудня, у перший день дводенної конференції в Марокко. За даними агентства AP, пакт підтримали 164 країни світу. Документ ухвалили, незважаючи на низку відмов з боку деяких країн ЄС і світу на хвилі антиміграційного популізму.

Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу - США оголосили про свою неучасть ще на цьому етапі. Після завершення перемовин про своє рішення не підписувати документ оголосили, зокрема, Австрія, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія та Словаччина. Окрім цих країн ЄС, пакт ООН також відмовилися підписувати Австралія та Ізраїль.

Нагадаємо, що в міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Пакт має ще бути ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН.