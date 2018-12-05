 Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко

На початку дводенної конференції у Марокко лідери країн світу ухвалили міграційний пакт ООН. Деякі країни ЄС і світу відмовились підтримати документ.

Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко

Ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили в понеділок, 10 грудня, у перший день дводенної конференції в Марокко. За даними агентства AP, пакт підтримали 164 країни світу. Документ ухвалили, незважаючи на низку відмов з боку деяких країн ЄС і світу на хвилі антиміграційного популізму. 

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала проект документа "правильною спробою відповіді" на глобальну проблему біженців. Підписувати його відмовилися вже в низці країн. (21.11.2018)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції. Він закликає країни світу долучитися до пакту, що має бути ухвалений на конференції у Марокко 10-11 грудня. (09.12.2018)

Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу - США оголосили про свою неучасть ще на цьому етапі. Після завершення перемовин про своє рішення не підписувати документ оголосили, зокрема, Австрія, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія та Словаччина. Окрім цих країн ЄС, пакт ООН також відмовилися підписувати Австралія та Ізраїль.

Нагадаємо, що в міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Пакт має ще бути ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН.

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