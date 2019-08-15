Мігранти з судна Open Arms вийшли на берег на острові Лампедуза

Загалом 83 шукачі притулку, які кілька тижнів перебували на борту гуманітарного судна Open Arms, змогли зійти на берег італійського острова Лампедуза. У ніч на середу, 21 серпня, мігранти змогли ступити на суходіл, після того як надійшло відповідне розпорядження прокурора Сицилії.

Врятованим раніше у Середземному морі мігрантам довелося просидіти на судні 19 днів, перш ніж вони ступили на суходіл. Шість днів судно Open Arms простояло поблизу берегів Лампедузи. Спочатку на борту корабля перебувало 147 врятованих мігрантів. Згодом декого з них доставили на берег зокрема й через погіршення стану здоров'я, нагадує агенція новин AFP. Крім того, судно дозволилизалишити також і підліткам.

20 серпня 15 мігрантів вистрибнули з корабля, щоб самотужки добратися до Лампедузи. Згодом їх підібрала італійська берегова охорона. Після цього іспанський уряд оголосив відправку до Лампедузи свого військового корабля, щоб забрати мігрантів до Іспанії. Раніше, крім Іспанії, готовність прийняти врятованих шукачів притулку з Open Arms висловлювали Португалія, Франція, Люксембург та Румунія. Попри це міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні відмовлявся дозволити випустити мігрантів на берег.

Так само 20 серпня прокурор Сицилії після надання йому висновків інспекторів та лікарів, котрі оглянули судно та врятованих мігрантів, розпорядився випустити мігрантів на берег. Крім того, він також розпорядився конфіскувати судно Open Arms, нагадує dpa.