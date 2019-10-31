М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео)

Німці їдять 60 кілограмів м'ясних продуктів у рік на людину. Для порівняння - в Україні це 48 кілограмів. Коштує німецька м'ясна продукція зазвичай дешевше, ніж у багатьох інших європейських країнах. Приміром, ковбаски зі свинини можна купити за 3,73 євро за кілограм. Це приблизно 103 гривні. А кілограм фаршу зі свинини чи яловичини теж можна придбати менш ніж за чотири євро. Сосисок разом з ковбасами у Німеччині - півтори тисячі видів. Але як німці контролюють їхню якість? Які штрафи загрожують за прострочене м'ясо? І чому свинина у ФРН така дешева?