М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео)

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?
Німці їдять 60 кілограмів м'ясних продуктів у рік на людину. Для порівняння - в Україні це 48 кілограмів. Коштує німецька м'ясна продукція зазвичай дешевше, ніж у багатьох інших європейських країнах. Приміром, ковбаски зі свинини можна купити за 3,73 євро за кілограм. Це приблизно 103 гривні. А кілограм фаршу зі свинини чи яловичини теж можна придбати менш ніж за чотири євро. Сосисок разом з ковбасами у Німеччині - півтори тисячі видів. Але як німці контролюють їхню якість? Які штрафи загрожують за прострочене м'ясо? І чому свинина у ФРН така дешева?
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