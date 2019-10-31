 М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.11.2019

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Політика й суспільство

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео)

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?

Deutschland | Würstchen auf Grill | Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Сосисок разом з ковбасами у Німеччині - півтори тисячі видів

Німці їдять 60 кілограмів м'ясних продуктів у рік на людину. Для порівняння - в Україні це 48 кілограмів. Коштує німецька м'ясна продукція зазвичай дешевше, ніж у багатьох інших європейських країнах. Приміром, ковбаски зі свинини можна купити за 3,73 євро за кілограм. Це приблизно 103 гривні. А кілограм фаршу зі свинини чи яловичини теж можна придбати менш ніж за чотири євро. Сосисок разом з ковбасами у Німеччині - півтори тисячі видів. Але як німці контролюють їхню якість? Які штрафи загрожують за прострочене м'ясо? І чому свинина у ФРН така дешева?

 

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Чому в Німеччині дешеве м'ясо?

У Німеччині зростає кількість вегетаріанців, і німці дедалі менше їдять ковбасу й сосиски. Тим не менш, виробництво м'яса збільшується, а ціна на нього надзвичайно низька. За рахунок чого це відбувається? (19.08.2019)  

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