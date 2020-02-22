 М′ясо і німці: особливості німецької м′ясної культури (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.

Репортерка DW Рейчел Стюарт розповідає про м'ясні збочення німців (DW)

Репортерка DW Рейчел Стюарт розповідає про м'ясні "збочення" німців

Їжак із сирого свинячого фаршу. Ця страва була дуже популярною в Німеччині в 1960-70-х роках. Але головний інгредієнт - сирий фарш - німці досі полюбляють. Зазвичай його намащують на половинки булочки, приправляють сіллю та перцем, а зверху цибулею. Споживання м'яса у Німеччині - це значно більше, ніж вибір правильної сосиски. Похід до м'ясника або до м'ясного відділення в супермаркеті може перетворитися на справжню пригоду. Поряд із широким спектром свіжого та копченого м'яса тут можна побачити низку інших загадкових продуктів. Про м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт:

 

DW.COM

Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (відео)

Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом. (24.10.2019)  

Німці та їхні дачі: хто і як у Німеччині займається городництвом? (відео)

Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами. (21.08.2019)  

Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці. (28.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чому м'ясо в Німеччині таке дешеве? (07.02.2020)  

Як контролюють сосиски у Німеччині (30.10.2019)  

Курятина з Польщі: коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (10.01.2020)  

Також за темою

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (22.02.2020) 22.02.2020

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.

Deutschland | Würstchen auf Grill | Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео) 04.11.2019

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?

Реклама

Докладно

Репортерка DW Рейчел Стюарт розповідає про м'ясні збочення німців (DW)

М'ясо і німці: особливості м'ясної культури в ФРН (відео)

Сирий свинячий фарш. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Дивіться про м'ясні "збочення" німців.  

Мед

Мед чи "мед": що експортує Україна в ЄС?

Євровиробники агропродукції підозрюють Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого сиропом. Українці заперечують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  