М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

Їжак із сирого свинячого фаршу. Ця страва була дуже популярною в Німеччині в 1960-70-х роках. Але головний інгредієнт - сирий фарш - німці досі полюбляють. Зазвичай його намащують на половинки булочки, приправляють сіллю та перцем, а зверху цибулею. Споживання м'яса у Німеччині - це значно більше, ніж вибір правильної сосиски. Похід до м'ясника або до м'ясного відділення в супермаркеті може перетворитися на справжню пригоду. Поряд із широким спектром свіжого та копченого м'яса тут можна побачити низку інших загадкових продуктів. Про м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт: