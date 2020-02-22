М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.
Їжак із сирого свинячого фаршу. Ця страва була дуже популярною в Німеччині в 1960-70-х роках. Але головний інгредієнт - сирий фарш - німці досі полюбляють. Зазвичай його намащують на половинки булочки, приправляють сіллю та перцем, а зверху цибулею. Споживання м'яса у Німеччині - це значно більше, ніж вибір правильної сосиски. Похід до м'ясника або до м'ясного відділення в супермаркеті може перетворитися на справжню пригоду. Поряд із широким спектром свіжого та копченого м'яса тут можна побачити низку інших загадкових продуктів. Про м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт:
Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом. (24.10.2019)
Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами. (21.08.2019)