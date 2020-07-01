 М′ясокомбінати в ЄС - джерела поширення COVID-19. Хто винен? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.07.2020

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Європа

М'ясокомбінати в ЄС - джерела поширення COVID-19. Хто винен?

Спалахи коронавірусу на підприємствах м'ясної промисловості - проблема не тільки ФРН, але всього ЄС. Причини - в умовах життя і праці робітників, з яких багато хто гастарбайтери.

М'ясокомбінати й поширення COVID-19

У багатьох країнах ЄС м'ясокомбінати стали джерелом поширення COVID-19

Після того, як на м'ясокомбінаті компанії Tönnies - одному з найбільших у Німеччині - понад 1,5 тисячі працівників заразилися коронавірусом SARS-CoV-2, керівництво підприємства зазнало різкої критики. Причому не тільки через те, що на виробництві не дотримувалися протиепідемічні заходи з метою боротьби з поширенням коронавірусу, зокрема, дотримання дистанції між працівниками. Іншою причиною критики стали жахливі умови життя трудових мігрантів, які працюють на підприємстві.

"Причини (масового зараження коронавірусом. - Ред.) потрібно шукати в незадовільних умовах праці та житлової ситуації, в якій опинилися тисячі працівників підприємств м'ясної промисловості в багатьох країнах Європи", - йдеться в доповіді Європейського об'єднання профспілок харчової, сільськогосподарської та туристичної галузей (EFFAT).

Спалах коронавірусу на м'ясокомбінатах Європи

Підприємства з виробництва м'ясної продукції як джерела поширення інфекції - проблема, з якою під час пандемії зіткнулися не тільки в Німеччині. З початку квітня поточного року спалахи коронавірусу серед працівників фіксувалися на численних м'ясокомбінатах і скотобійнях у Бельгії, Франції, Ірландії, Іспанії, Польщі, Нідерландах.

Ірландія - друга в ЄС після Німеччини за кількістю масового зараження коронавірусом працівників на скотобійнях. В цій країні на 19 підприємствах м'ясної промисловості заразилися 950 осіб. На одному з м'ясокомбінатів чверть усіх співробітників захворіла на COVID-19. Проте жодне з цих підприємств не було закрито.

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Коли ж на нідерландському м'ясокомбінаті Vion, розташованому на кордоні з Німеччиною в Грунло, коронавірусом заразилися 20 відсотків робітників, його закрили. Тестування працівників на SARS-CoV-2 провели на вимогу Німеччини, оскільки більшість із них проживає у ФРН і часто перетинає кордон із Нідерландами.

М'ясокомбінат в Грунло

М'ясокомбінат в Грунло був тимчасово закритий після спалаху коронавирусу серед працівників

На заході Франції в середині травня на двох скотобійнях був зафіксований спалах SARS-CoV-2 серед працівників. У 180 осіб результат тесту на коронавірус був позитивним. Але лише одне підприємство в долині Луари, в якому заразилося близько 10 відсотків співробітників, закрилося за розпорядженням місцевої влади.

Були випадки зараження працівників м'ясокомбінатів і в Іспанії, зокрема, на підприємстві Litera Meat в Бінефарі коронавірусом заразилися 200 осіб.

Трудові мігранти - в групі ризику

І найбільший спалах SARS-CoV-2 серед співробітників одного підприємства стався саме в Німеччині, говорить Крістьян Брагасон, генеральний секретар EFFAT. Німеччина є найбільшим виробником м'ясної продукції в Європі. Багато працівників зі Східної Європи, Африки або Південної Америки працевлаштовуються на підприємства м'ясної промисловості в ЄС через субпідрядників.

Генсек EFFAT Крістьян Брагасон

Генсек EFFAT Крістьян Брагасон

За оцінками EFFAT, у Німеччині близько 80 відсотків виробництва м'яса та м'ясної продукції здійснюється трудовими мігрантами зі Східної Європи. Зазвичай скотобійня укладає контракт з субпідрядником на певний обсяг роботи. Відповідальність за те, скільки співробітників і як будуть її виконувати, в яких умовах вони будуть проживати, офіційно має перебирати на себе саме субпідрядник. Оскільки підприємства не наймають працівників безпосередньо, в останніх немає жодних соціальних гарантій, вони виконують свою роботу часто без необхідного відпочинку і живуть у гуртожитках, в яких не дотримуються норми гігієни.

За ліжко в кімнаті ще з 10 іншими людьми працівники змушені платити до 200 євро. "Всі правила соціального дистанціювання на робочому місці марні, оскільки людина може бути інфікована за місцем проживання", - говорить Брагасон.

Багато хто виходять на роботу навіть під час хвороби через страх втратити робоче місце. Кондиціонери на скотобійнях лише погіршують ситуацію і сприяють поширенню вірусу. За низької температури працівники хворіють швидше і частіше. Все це призводить до того, що підприємства м'ясної промисловості стають епіцентрами поширення інфекції.

Закони, що регулюють діяльність субпідрядників

Знизити ризики поширення коронавірусу, як вважають в EFFAT, можна лише в тому разі, якщо тримати під контролем ситуацію з житловими умовами працівників м'ясокомбінатів і скотобоєнь.

У Данії, де досі не було жодного випадку спалаху COVID-19 на підприємствах м'ясної промисловості, лише чверть працівників - трудові мігранти з інших країн. І в Іспанії число таких робітників з кожним роком меншає.

Президент Франції Еммануель Макрон після своєї перемоги на виборах у 2017 році пообіцяв скоротити число працевлаштувань через субпідрядників. Так, співробітники, які працюють на французькому підприємстві понад рік, мають отримати постійний договір без участі фірми-посередника. Але поки що на законодавчому рівні нічого не змінилося.

У Німеччині такий закон хочуть ухвалити вже до 2021 року. Міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) заявив про намір заборонити роботу через субпідрядників у м'ясній індустрії.

"Ситуація схожа на ту, що в Німеччині, склалася на скотобійнях за межами ЄС, - каже Брагасон, - наприклад, у США". Тут число інфікованих на підприємствах м'ясної промисловості теж зросло, як і в Німеччині. Багато підприємств були змушені тимчасово призупинити виробництво після того, як п'ять тисяч працівників були інфіковані коронавірусом. Але вже в травні м'ясокомбінати відновили роботу, щоб не допустити виникнення дефіциту м'яса в продуктових магазинах.

Тим часом методи, за допомогою яких виробники м'ясної продукції намагаються тримати ціни на свою продукцію на низькому рівні, забуваючи про здоров'я співробітників, призводять до того, що з усього світу приходять повідомлення про нові спалахи коронавірусу на м'ясокомбінатах.

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М'ясокомбінати й поширення COVID-19

М'ясокомбінати в ЄС - джерела поширення COVID-19

Причини - в умовах життя і праці робітників, з яких багато хто гастарбайтери.  

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