 МФВ позитивно оцінив роботу уряду Гончарука та Нацбанку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Новини

МФВ позитивно оцінив роботу уряду Гончарука та Нацбанку

У Міжнародному валютному фонді позитивно оцінили проведену урядом Олексія Гончарука та НБУ політику на зміцнення економіки України. Зроблені кроки - передумова для економічної стабільності та зростання, вважають у МВФ.

Логотип МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) позитивно оцінив політику уряду Олексія Гончарука та Національного банку України (НБУ). Про це у Фонді заявили у п'ятницю, 17 січня, у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" із проханням прокоментувати нещодавні звинувачення на адресу Кабміну та НБУ у некомпетентності.

"Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України", - зазначили в представництві Фонду.

"Низький бюджетний дефіцит, зниження держборгу до ВВП, низька інфляція і накопичення валютних резервів - все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності й зростання", - наголосили в МВФ.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Україна та МВФ попередньо домовилися про нову трирічну програму фінансової допомоги на суму 5,5 мільярда доларів США.

У вересні 2019 року в МВФ назвали недостатнім наявне економічне зростання в Україні.

DW.COM

Після скандалу із "плівками" прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку, "щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента". В Офісі президента її розглядають. (17.01.2020)

Україна та Міжнародний валютний фонд попередньо домовилися про нову трирічну програму програму на 5,5 мільярда доларів. Її ще повинні затвердити у МВФ. (08.12.2019)

Оприлюднення запису розмови, начебто зробленого під час наради у кабінеті прем'єр-міністра, - спроба завадити нинішній владі, вважає Олексій Гончарук. Тим часом Юлія Ковалів заперечила свою участь у нараді. (16.01.2020)

Нагадаємо, раніше цього дня Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку й відправив її на розгляд президента Володимира Зеленського. В Офісі президента України (ОП) підтвердили розгляд заяви.

Як повідомлялося, днями низка Telegram-каналів поширила аудіозапис, на якому декілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президента, а також причини та наслідки підвищення курсу гривні.

На записах людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення в економіці президента Володимира Зеленського, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис було зроблено 16 грудня, а в нараді, крім Гончарука, брали участь заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Згодом Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді.

Напередодні Гончарук закинув неназваним силам бажання завадити роботі його команді та запевнив, що його уряд має план розвитку української економіки.

Нагадаємо, Олексія Гончарука призначили 29 серпня 2019 року на пост прем'єр-міністра України. У програмі роботи уряду він озвучував плани досягти економічного щорічних темпів економічного зростання у сім відсотків протягом п'яти років.

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