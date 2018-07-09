Музей Революції гідності: яким його бачать німецькі архітектори (відео)

Музей Революції гідності в Києві - унікальний, стверджують у німецькому архітектурному бюро, яке виграло конкурс на його будівництво. DW дізналася, у чому полягає мистецький задум німецьких архітекторів.
Легкий, світлий та сучасний. Саме таким бачать "Музей революції гідності" в архітектурному бюро Kleihues + Kleihues, проект якого, власне, й виграв конкурс на будівництво меморіалу. Для німецького архітектора Яна Кляйгуза український проект унікальний, адже має бути одночасно і музеєм, і меморіалом загиблих під час трагічних подій на Майдані. Поєднати це було не просто. Як саме німецькі архітектори хочуть впоратися з цим викликом, дивіться у відео:
Німецьке архітектурне бюро на чолі з Яном Кляйгусом виграло конкурс на будівництво "Музею революції гідності" в Києві. DW поговорила з архітектором про сам проект і те, скільки часу потрібно на його реалізацію. (04.07.2018)
Заборона на будівництво Музею Революції гідності в Києві діятиме 2-3 місяці, пояснили в ГПУ в коментарі для ЗМІ. Тимчасово забороняється зміна ландшафту. (05.07.2018)