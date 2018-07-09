Музей Революції гідності: яким його бачать німецькі архітектори (відео)

Легкий, світлий та сучасний. Саме таким бачать "Музей революції гідності" в архітектурному бюро Kleihues + Kleihues, проект якого, власне, й виграв конкурс на будівництво меморіалу. Для німецького архітектора Яна Кляйгуза український проект унікальний, адже має бути одночасно і музеєм, і меморіалом загиблих під час трагічних подій на Майдані. Поєднати це було не просто. Як саме німецькі архітектори хочуть впоратися з цим викликом, дивіться у відео: