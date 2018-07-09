 Музей Революції гідності: яким його бачать німецькі архітектори (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.07.2018

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Політика й суспільство

Музей Революції гідності: яким його бачать німецькі архітектори (відео)

Музей Революції гідності в Києві - унікальний, стверджують у німецькому архітектурному бюро, яке виграло конкурс на його будівництво. DW дізналася, у чому полягає мистецький задум німецьких архітекторів.

Entwurf Maidan-Museum in Kiew (Kleihues + Kleihues )

Проект Музею Революції гідності

Легкий, світлий та сучасний. Саме таким бачать "Музей революції гідності" в архітектурному бюро Kleihues + Kleihues, проект якого, власне, й виграв конкурс на будівництво меморіалу. Для німецького архітектора Яна Кляйгуза український проект унікальний, адже має бути одночасно і музеєм, і меморіалом загиблих під час трагічних подій на Майдані. Поєднати це було не просто. Як саме німецькі архітектори хочуть впоратися з цим викликом, дивіться у відео:

 

DW.COM

Архітектор Ян Кляйгус: Проект музею Майдану - це ходіння по лезу ножа

Німецьке архітектурне бюро на чолі з Яном Кляйгусом виграло конкурс на будівництво "Музею революції гідності" в Києві. DW поговорила з архітектором про сам проект і те, скільки часу потрібно на його реалізацію. (04.07.2018)  

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Артефакти Євромайдану в очікуванні Музею Революції Гідності (відео)

Музей Революції Гідності у Києві планують побудувати через кілька років. Поки ж у вже діючого музею приміщення немає. Тож колекція з понад 2000 експонатів часів Євромайдану - під загрозою. (21.02.2018)  

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Докладно

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