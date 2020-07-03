"Моє тіло - не порнографія": як у Росії переслідують художницю за малюнки вульви

"Моє тіло - не порнографія". Цей слоган можна часто зустріти у соціальних мережах, у постах, які надихнула російська художниця та активістка Юлія Цвєткова. Під цим слоганом жінки постять світлини, де показують свої тіла, волосся на тілі та шрами, або ж поширюють феміністичне мистецтво та малюнки повсякденних об'єктів, наприклад квітів чи фруктів, які виглядають схожими на вульву.

Жінки публікують ці пости на підтримку 27-річної мисткині Цвєткової з Комсомольська-на-Амурі. Їй загрожує від двох до шести років ув'язнення за начебто поширення порнографії в інтернеті. Ці обвинувачення стосуються групи "Монологи вагіни", яку Цвєткова вела у соцмережі "ВКонтакте". Активістка використовувала цю групу, аби постити малюнки вульв, які робили інші люди. В описі до групи пояснюється, що проєкт присвячено "зняттю стигми з вагіни та жіночої фізіології загалом". Крім того, поліція допитувала Цвєткову за серію зроблених нею малюнків жінок з підписами на кшталт "У живих жінок є волосся на тілі. І це нормально!" та "У живих жінок є м'язи. І це нормально!".

Хто така Юлія Цвєткова

Цвєткова створила у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї молодіжний театр-балаган "Мерак". Згодом їй довелося його закрити. Вона займалася активізмом, захищаючи права ЛГБТ-спільноти, проводячи лекції для її представників та представниць, просуваючи фемінізм, проводячи заняття з сексуального виховання, яке заборонене в російських школах. У березні Цвєткову відпустили з-під домашнього арешту під підписку про невиїзд. Зараз вона очікує на суд за обвинуваченням у поширенні порнографії.

Утім, це не єдина справа проти неї. 10 липня мисткиня розповіла російському правозахисному порталу "ОВД-Инфо" про те, що її оштрафували на 75 тисяч рублів (у перерахунку понад 28 тисяч гривень) за статтею про так звану пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх російського кодексу про адміністративні порушення.

Правозахисні організації, такі як Amnesty International та "Меморіал", визнали Цвєткову політв'язнем. Петиція з вимогою припинити переслідування активістки на порталі change.org зібрала понад 240 тисяч підписів. А наприкінці червня у Москві затримали близько 40 протестувальників за пікети на підтримку Цвєткової.

Заступниця директора з Європи та Центральної Азії міжнародної правозахисної органіазції Human Rights Watch Тетяна Локшина називає справи проти Цвєткової "абсурдними" та "обурливими". За її словами, художницю переслідують через те, що вона є "такою собі місцевою дисиденткою" у "невеликому та віддаленому місті". "Що відбувається насправді - це полювання на відьом проти людини, яка виділяється та думає інакше. А це неприйнятно як за російським законодавством, так і за міжнародним правом", - додає Локшина.

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Своїми малюнками Цвєткова бореться зі стигматизацією жіночої фізіології

Чому Цвєткову обвинуватили у поширенні порнографії

Сама Цвєткова переконана, що поліція навмисне обрала статтю за поширення порнографії, оскільки це звучить як щось "сороміцьке", намагаючись таким чином звести громадську підтримку активістки до мінімуму. А нечіткість формулювань законодавства щодо порнографії, на думку художниці, дає всі можливості місцевій владі проводити наступ на її активізм.

Цвєткова розповідає, що проблеми у неї почалися тоді, коли вона з театром "Мерак" поставила дві п'єси на початку 2019 року. В одній висвітлювалися гендерні стереотипи, інша несла антивоєнний меседж. "Наша влада не любить жодну з цих тем, і я думаю, що поєднання обох і було тим (що стало причиною моїх проблем. - Ред.)", - заявила Цвєткова у розмові з DW телефоном. Обвинувачення у "гей-пропаганді" були для неї, як активістки за права ЛГБТ-спільноти, очікуваними. А ось стаття про поширення порнографії стала для неї несподіванкою. "Я знаю, як виглядає порнографія. І це точно не є порнографією", - каже вона, маючи на увазі малюнки жінок, спрямовані на поширення позитивних меседжів.

У цьому малюнку Цвєткової слідство бачить "пропаганду" гомосексуальності

Чи дискримінують ЛГБТ-спільноту в Росії

Переслідування Цвєткової відбуваються на тлі ухвалення змін до конституції РФ. Вони закріпили в основному законі тлумачення шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою. Опитування, проведене державним Всеросійським центром вивчення громадської думки, показало, що ця поправка була однією з найпопулярніших в усьому пакеті змін.

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А коли на початку липня президента Росії Володимира Путіна запитали про веселковий прапор, який вивісили над посольством США у Москві, він пожартував, що це показало, "хто там працює". Після цього він все ж запевнив, що "в Росії не було, немає та не буде нічого, пов'язаного з обмеженням прав за расовою ознакою, за сексуальною орієнтацією, за національністю, за релігійними ознаками".

Утім, нещодавнє опитування незалежного "Левада-центру" продемонструвало, що 32 відсотки росіян вважають, що гомосексуалів слід ізолювати від суспільства, а ще 18 відсотків - що їх взагалі варто було би "ліквідувати". До феміністок ставлення дещо більш терпиме (18 та 9 відсотків відповідно).

Акції солідарності з Цвєтковою відбулися по всій Росії

Солідарність з Юлією Цвєтковою

Хоча події довкола Цвєткової розгортаються на Далекому сході РФ, кампанія на підтримку активістки вийшла і на загальнонаціональний рівень. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що через значний розголос вона взяла цю справу під особистий контроль. Вона також пообіцяла надіслати когось зі своїх підлеглих спостерігати за судом над Цвєтковою.

Сама мисткиня називає підтримку її у Росії та за межами країни "неймовірною". "Це допомагає мені не почуватися самотньою. Анонімність дуже страшна, і я знаю це, бо я була самотньою на початку. Це означало, що коли я була у поліцейському відділку, я знала, що вони можуть робити все, що їм заманеться, і ніхто про це ніколи не дізнається", - говорить Цвєткова.

За її словами, широке громадське обговорення, яке викликала її справа, демонструє, що її активізм зачепив за живе і показав, наскільки Росії потрібна вільна дискусія щодо гендерної рівності та ЛГБТ-спільноти. "Я хочу надалі бути активісткою, - зазначає художниця, коли запитуєш про її подальші плани. - І той факт що мене переслідують, означає, що моє бажання змінити порядок речей і говорити про несправедливість лише зросло".

Водночас вона не поділяє оптимізму щодо судових справ. Цвєткова добре знає, що більшість людей у Росії, які постають перед судом, визнають винними. "Мені важко сподіватися хоча би на щось. Але я намагаюся вірити, що диво все ж може статися", - зауважує Цвєткова.