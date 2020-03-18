 Москва готує дзеркальні заходи у відповідь на санкції ЄС щодо Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Москва готує дзеркальні заходи у відповідь на санкції ЄС щодо Криму

Росія планує відповісти на запроваджені Європейським Союзом санкції проти осіб, причетних до організації так званих виборів в анексованому Криму, повідомила представниця російського МЗС Марія Захарова.

Росія готує відповідь на санкції Євросоюзу

Росія готує відповідь на санкції Євросоюзу

Москва не залишить без відповіді розширення санкцій Євросоюзу, запроваджених щодо осіб, причетних до виборів в анексованому Росією Криму. Про це у четвер, 30 січня, заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Зрозуміло, не залишимо рішення Ради ЄС без наших дзеркальних заходів у відповідь", - сказала вона на брифінгу, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, Європейський Союз, а услід за ним США та Канада внесли до санкційного списку так званих губернаторів і членів виборчої комісії, причетних до незаконних регіональних виборів, які відбулись у вересні 2019 року в анексованому Росією Криму.

Зокрема, санкції ЄС запроваджені проти так званих тимчасового виконувача обов'язків "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва, голови Ради міністрів Криму Юрія Гоцанюка, сенаторки від Севастополя Катерини Алтабаєвої. Також в списку зазначені так звані голова севастопольського виборчкому Сергій Даниленко, його заступниця Лідія Басова, секретарка комісії Катерина Пиркова, голова "Закзборів" Севастополя Володимир Немцев.

8 вересня 2019 року у Росії пройшов єдиний день голосування. На території РФ одночасно відбулися близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. Проголосувати могли близько 56 мільйонів виборців. В Криму також були проведені так звані місцеві вибори. Офіційний Київ назвав їхні результати "юридично нікчемними". Так само про невизнання результатів голосування в Криму заявили в ЄС.

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