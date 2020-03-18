Москва готує дзеркальні заходи у відповідь на санкції ЄС щодо Криму

Москва не залишить без відповіді розширення санкцій Євросоюзу, запроваджених щодо осіб, причетних до виборів в анексованому Росією Криму. Про це у четвер, 30 січня, заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Зрозуміло, не залишимо рішення Ради ЄС без наших дзеркальних заходів у відповідь", - сказала вона на брифінгу, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, Європейський Союз, а услід за ним США та Канада внесли до санкційного списку так званих губернаторів і членів виборчої комісії, причетних до незаконних регіональних виборів, які відбулись у вересні 2019 року в анексованому Росією Криму.

Зокрема, санкції ЄС запроваджені проти так званих тимчасового виконувача обов'язків "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва, голови Ради міністрів Криму Юрія Гоцанюка, сенаторки від Севастополя Катерини Алтабаєвої. Також в списку зазначені так звані голова севастопольського виборчкому Сергій Даниленко, його заступниця Лідія Басова, секретарка комісії Катерина Пиркова, голова "Закзборів" Севастополя Володимир Немцев.

8 вересня 2019 року у Росії пройшов єдиний день голосування. На території РФ одночасно відбулися близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. Проголосувати могли близько 56 мільйонів виборців. В Криму також були проведені так звані місцеві вибори. Офіційний Київ назвав їхні результати "юридично нікчемними". Так само про невизнання результатів голосування в Криму заявили в ЄС.