Морський торговельний порт "Южний"

Торговельний морський порт в місті Южне, що на чорноморському узбережжі поблизу Одеси.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "порт Южний". Порт Южний є найбільшим і найприбутковішим портом України. Його розташовано в акваторії Малого Аджалицького лиману. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.