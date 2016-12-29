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Морський торговельний порт "Южний"

Торговельний морський порт в місті Южне, що на чорноморському узбережжі поблизу Одеси.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "порт Южний". Порт Южний є найбільшим і найприбутковішим портом України. Його розташовано в акваторії Малого Аджалицького лиману. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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