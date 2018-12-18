 Мораторій на продаж землі: за і проти (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.12.2018

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Політика й суспільство

Мораторій на продаж землі: за і проти (відео)

В Україні з 2002 діє мораторій на продаж землі. Депутати замість того, щоб писати закони про ринок землі, щорічно продовжують мораторій. Деякі українці незгодні з цим, і Європейський суд з прав людини став на їхній бік.

Bildergalerie Öffentliche Verschwendung 2015 (AFP/Getty Images/S. Supinsky)

Мораторій на продаж землі діє вже 16 років: чому?

Близько 7 мільйонів українців володіють земльними паями. Та займаються сільським господарством одиниці. Для більшості єдиний вихід - здавати землю в оренду за копійки. Валерій каже, за свої три сотки його матір щорічно отримує до 4 тисяч гривень. Тоді як в Європі середня ціна оренди вп'ятеро більша. Аби привернути увагу держави до земельної проблеми, Валерій Зеленчук подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Два роки судової тяганини і рішення ухвалене на його користь.


 

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Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Верховна Рада 20 грудня розгляне продовження мораторію на продаж землі. Ми зібрали факти про те, чому в Україні досі не можна вільно продати землю, яких збитків це завдає землевласникам. (20.12.2018)  

Право на землю: як рішення ЄСПЛ вплине на земельну реформу в Україні

Після відмови МВФ від вимоги скасувати мораторій на продаж землі в Україні земельна реформа загальмувала. Але нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини може надати їй другого дихання. (24.05.2018)  

ЄСПЛ: Мораторій на продаж сільгоспземель в Україні - порушення прав людини

Європейський суд з прав людини виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". Мораторій на продаж землі, згідно з позицією ЄСПЛ, призвів до порушення прав людей. (22.05.2018)  

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В Україні з 2002 року діє мораторій на продаж землі. Депутати замість того, щоб писати закони про ринок землі, щорічно продовжують мораторій. Деякі українці незгодні з цим і Європейський суд з прав людини став на їхній бік.

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Мораторій на продаж землі: за і проти (відео)

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