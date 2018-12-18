Мораторій на продаж землі: за і проти (відео)

Близько 7 мільйонів українців володіють земльними паями. Та займаються сільським господарством одиниці. Для більшості єдиний вихід - здавати землю в оренду за копійки. Валерій каже, за свої три сотки його матір щорічно отримує до 4 тисяч гривень. Тоді як в Європі середня ціна оренди вп'ятеро більша. Аби привернути увагу держави до земельної проблеми, Валерій Зеленчук подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Два роки судової тяганини і рішення ухвалене на його користь.



