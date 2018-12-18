Мораторій на продаж землі: за і проти (відео)

В Україні з 2002 діє мораторій на продаж землі. Депутати замість того, щоб писати закони про ринок землі, щорічно продовжують мораторій. Деякі українці незгодні з цим, і Європейський суд з прав людини став на їхній бік.
Близько 7 мільйонів українців володіють земльними паями. Та займаються сільським господарством одиниці. Для більшості єдиний вихід - здавати землю в оренду за копійки. Валерій каже, за свої три сотки його матір щорічно отримує до 4 тисяч гривень. Тоді як в Європі середня ціна оренди вп'ятеро більша. Аби привернути увагу держави до земельної проблеми, Валерій Зеленчук подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Два роки судової тяганини і рішення ухвалене на його користь.
Верховна Рада 20 грудня розгляне продовження мораторію на продаж землі. Ми зібрали факти про те, чому в Україні досі не можна вільно продати землю, яких збитків це завдає землевласникам. (20.12.2018)
Після відмови МВФ від вимоги скасувати мораторій на продаж землі в Україні земельна реформа загальмувала. Але нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини може надати їй другого дихання. (24.05.2018)