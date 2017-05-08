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Монреаль

Монреаль - місто в Канаді, найбільше місто провінції Квебек.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Монреаль". Монреаль є найбільшим містом канадської провінції Квебек і другим за величиною містом Канади. Кількість населення перевищує 1,6 мільйона осіб. Монреаль є франкомовним містом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Влада Монреаля оголосила надзвичайний стан через повінь

Влада Монреаля оголосила надзвичайний стан через повінь 08.05.2017

Унаслідок сильних опадів та істотного підйому рівня води в річках та водоймах, влада Монреаля оголосила надзвичайний стан. У Квебеку говорять про одну з найбільших повеней за останні кілька десятиліть.
Перший урядовий літак з сирійськими біженцями прибув до Канади

Перший урядовий літак з сирійськими біженцями прибув до Канади 11.12.2015

Військово-транспортний літак ВПС країни доправив до Канади 163 сирійських біженців. До кінця року до Канади мають прибути 10 тисяч біженців з близькосхідної країни.
Літак, що летів із Сан-Франциско до Парижа, вимушено сів у Монреалі

Літак, що летів із Сан-Франциско до Парижа, вимушено сів у Монреалі 08.12.2015

Літак авіакомпанії Air France був змушений здійснити посадку в Монреалі через загрозу теракту. Місцева поліція та служби безпеки перевірять літак і пасажирів.
Потепління клімату: лише радикальне скорочення

Потепління клімату: лише радикальне скорочення 27.11.2005

У понеділок, 28 листопада, в канадському місті Монреалі розпочнеться Всесвітній саміт з охорони клімату.