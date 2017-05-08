Монреаль - місто в Канаді, найбільше місто провінції Квебек.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Монреаль". Монреаль є найбільшим містом канадської провінції Квебек і другим за величиною містом Канади. Кількість населення перевищує 1,6 мільйона осіб. Монреаль є франкомовним містом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.